Već je poznat nasljednik Tudora u Spursima: I prije je radio u Engleskoj

PREKIDA ODMOR /

Nakon što su Igor Tudor i Tottenham sporazumno raskinuli suradnju, u engleskim medijima posebno je odjeknula vijest da se odrekao otpremnine.

No, klub ne gubi na vremenu i odmah je započeo pregovore kako bi mu našao zamjenu. Trenutačno im je na meti Talijan Roberto De Zerbi, koji je u veljači otišao iz Marseilla i namjeravao odmoriti do ljeta, no ponuda Tottenhama mogla bi mu prekinuti godišnji. De Zebriju Premier liga ne bi bila novitet, jer je prije odlaska u Francusku vodio Brighton, a Tottenham mu je navodno ponudio petogodišnji ugovor. Podsjetimo, Londonski klub je već drugu godinu zaredom nadomak ispadanja iz Premiershipa, i traži rješenje za opstanak.