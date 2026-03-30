Marco Pašalić puca od snage: 'Kad igram za Hrvatsku kao da dobijem krila'

Hrvatski nogometni reprezentativac Marco Pašalić rekao je da se igrači dobro osjećaju trenirajući u Orlandu, američkom gradu na Floridi, gdje on živi gotovo godinu dana.

Krilni 25-godišnji igrač došao iz Rijeke u američkog prvoligaša Orlando City u veljači 2025. Hrvatski reprezentativci svaki dan u 18 sati po lokalnom vremenu treniraju u klupskom kampu Orlando Citija, što Pašalić koristi kako bi im dodatno približio grad.

„Sami su se iznenadili ambijentom i kako je dobro ovdje“, rekao je u razgovoru za hrvatske medije uoči treninga.

Pohvalio je klub za koji je u 46 utakmica zabio 16 golova i upisao 6 asistencija.

„Dobre su nam terene stavili na raspolaganje za treniranje“, napomenuo je.

Hrvatski nogometaši, predvođeni kapetanom Lukom Modrićem, ondje se pripremaju za prijateljsku utakmicu s Brazilom koja se igra u noći s utorka na srijedu u 2 sata po hrvatskom vremenu.

„Nisam igrač koji puno najavljuje, ali mogu reći da će biti zahtjevna i dobra utakmica. Dobar protivnik, no mi vjerujemo u svoju kvalitetu“, izjavio je.

Pašalić kaže da mu se od brazilskih igrača najviše sviđa Raphinha, koji neće nastupiti zbog ozljede, ali i Vinicius Junior. „Igraju na sličnim pozicijama kao i ja te su dobri“, rekao je.

„Nadalje, Casemiro ima veliku karijeru iza sebe. Mogu pohvaliti cijelu njihovu ekipu, ali istaknuo bih te meni bliske pozicije“, dodao je.

Pašalić je prošli tjedan protiv Kolumbije izveo korner u 42. minuti nakon kojeg je napadač Igor Matanović zabio pobjednički gol za 2-1.

„Pobjeda uvijek daje lijep, dobar osjećaj. Atmosfera je stoga super“, rekao je nakon što je proveo 79. minuta na stadionu Camping World.

Objasnio je da se snašao dobro na poziciji desnog bočnog, gdje je igrao umjesto visoko na krilu u napadu.

„Ja sam igrač koji uvijek daje sve od sebe, a pogotovo kada igram za Hrvatsku. Igram s više motiva, s više srca. Dodatno sam motiviran kada igram za svoju državu, za Hrvatsku, jer je to najveća čast. Tu kao da dobijem krila", rekao je.

Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

Njemu je u Orlandu lijepo igrati jer ga je gledala domaća publika, a tisuće kolumbijskih navijača lijepo prihvatilo. U posjet su mu za Uskrs došli brat, njegova djeca i supruga, te roditelji.

„Moja obitelj je proživjela jedno lijepo iskustvo s obzirom kako su ih primili na stadionu i kako su se Kolumbijci ponašali prema našim navijačima“, rekao je. Upravo su stanovnici Floride, porijeklom iz Južne Amerike i Europe, najstrastveniji prema nogometu ondje.

Pašalić, međutim, kaže da su zainteresirani i Amerikanci nešto više od dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u.

„Vidi se da kreću pripreme za Svjetsko prvenstvo pa se govori o nogometu i osjeća atmosfera. U američkoj MLS ligi, u utakmicama, kada pričam s trenerima i drugima u klubovima vidim da su motivirani za Svjetsko prvenstvo“, rekao je.

Pa ipak, priznaje da su život i strast navijača prema nogometu ljepši u Hrvatskoj.

„Prilagodio sam se u Americi, rekao bih, 70 posto“, rekao je. „Dobro je vrijeme ovdje, dobra klima i život, to je istina, ali daleko sam od obitelji. A ja sam jako vezan za obitelj pa mi je malo teže“, dodao je.

No, profesionalno odrađuje svoj posao i daje sve od sebe.

„Moram se prilagoditi na život bez obitelji, to će biti proces, ali uspjet ću u tome“, izjavio je.

Osim obitelji nedostaje mu ispijanje kava s prijateljima, druženje, hrvatski jezik…

„Sve što je bilo u blizini sada je jako daleko. Najviše mi smeta vremenska zona, razlika je šest sati. Kada ima novosti teže mi je prenijeti ih prijateljima, dragim ljudima, to mi je najveći problem“, ispričao je.

U Rijeci su ga češće zaustavljali ljudi kada bi gra prepoznali na ulici, tijekom ručka ili ispijanja kave.

„Meni je to bilo drago. Kada vidiš tu radost, pogotovo radost djece, u njihovim očima. Kada vide igrača hrvatske reprezentacije i igrača Rijeke, što sam ja bio, to je lijep osjećaj“, napomenuo je.

Kaže da američka MLS liga raste, da su ondje dobri igrači, a da dolaze i novi.

„Razgovarao sam s puno igrača koji bi voljeli doći u Ameriku, nevezano za reprezentaciju, nego s onima s kojima sam ja igrao u Europi", rekao je. "MLS je interesantan cijelom svijetu pa ćemo vidjeti dalje što će biti“, zaključio je.

