Čeka nas pakleni SP! Evo na koga idemo nakon skupine i zašto je utakmica protiv Engleske najvažnija
Vatreni bi mogli imati izrazito težak put prema samoj završnici
Svjetsko prvenstvo je sve bliže, a Hrvatska na njega s dvije medalje stiže. Zlatko Dalić i ekipa su u nizu uzeli srebro i broncu, a u SAD, Maksiko i Kanadu stiže kao jedna od 10 najboljih reprezentacija svijeta.
Međutim, ovaj put bi Vatreni mogli imati izrazito težak put prema samoj završnici. Sama skupina nam je među najtežima, a mnogi se slažu i najteža na turniru. No, nastavak natjecanja ne donosi nikakvo 'olakšanje'. Ključ svega je, međutim, plasman u skupini gdje igramo redom protiv Engleske, Paname pa Gane.
Popularna stranica Football Meets Data napravila je još jednu projekciju razvoja i raspleta skupina te predvidjela kako Hrvatsku u šesnaestini finala čeka Kolumbija ili Portugal, a prođe li dalje išla bi u osmini finala na prvog favorita natjecanja - Španjolsku.
Stranica predviđa dakle da ćemo završiti kao drugi u skupini (iza Engleske), a u tom slučaju se križamo s drugoplasiranim iz Skupine K gdje se predviđa kako bi Portugal bio prvi, a Kolumbija druga. Igrali bi tada s Kolumbijom koju smo svladali u prijateljskoj utakmici prije nekoliko dana. No, problem je što bi u osmini dobili Španjolsku.
Veliki značaj nosi nam prva utakmica na turniru, ona protiv Engleske jer bi nam eventualna pobjeda ili možda remi pa nekakvo ganjnaje gol-razlike otvorili put ka prvom mjestu u skupini. U tom slučaju išli bi dalje na trećeplasiranu ekipu iz grupe E, H, I, J ili K. Projekcije govore kako bi tada igrali protiv Uzbekistana ili DR Konga. No, potencijalni problem javlja se ponovno u osmini finala gdje bi išli na pobjednika iz skupine A, gdje se kao potencijalni protivnik ističe domaćin Meksiko protiv kojeg smo uvijek jako teško izlazili na kraj i protiv koga bi na njegovom terenu protiv 'milijun' navijača na tribinama bilo izrazito teško igrati.
Završimo li pak, ne daj Bože, kao treći u skupini, išli bi na prvplasiranog iz skupine K, a to će najvjerojatnije biti Portugal.
Ždrijeb nam dakle nikako ne ide na ruku jer ispada da u osmini finala idemo ili na Španjolsku ili na Meksiko. No, Hrvatska je pokazala kako ne treba pratiti nikakve projekcije ni brinuti o raspletu ostalih skupina. Uostalom, tko može garantirati kako će u Skupini K Portugal biti prvi, a Kolumbija druga.
Sjetimo se uostalom i silnih 'gatanja' kako izbjeći Brazil u Kataru. Znamo svi kako je to završilo...
