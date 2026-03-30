Čeka nas pakleni SP! Evo na koga idemo nakon skupine i zašto je utakmica protiv Engleske najvažnija

Svjetsko prvenstvo je sve bliže, a Hrvatska na njega s dvije medalje stiže. Zlatko Dalić i ekipa su u nizu uzeli srebro i broncu, a u SAD, Maksiko i Kanadu stiže kao jedna od 10 najboljih reprezentacija svijeta.

Međutim, ovaj put bi Vatreni mogli imati izrazito težak put prema samoj završnici. Sama skupina nam je među najtežima, a mnogi se slažu i najteža na turniru. No, nastavak natjecanja ne donosi nikakvo 'olakšanje'. Ključ svega je, međutim, plasman u skupini gdje igramo redom protiv Engleske, Paname pa Gane.

Popularna stranica Football Meets Data napravila je još jednu projekciju razvoja i raspleta skupina te predvidjela kako Hrvatsku u šesnaestini finala čeka Kolumbija ili Portugal, a prođe li dalje išla bi u osmini finala na prvog favorita natjecanja - Španjolsku.

🇭🇷 Croatia has finished on the podium in last two 🌎 World Cups.



🥉 2022 World Cup

🥈 2018 World Cup



If they want to make it 3 times in a row, they'll have their work cut out for them.



🎯 These are their most likely opponents in the first two KO rounds (if they qualify):… pic.twitter.com/t2rqrJov0h — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 30, 2026

Stranica predviđa dakle da ćemo završiti kao drugi u skupini (iza Engleske), a u tom slučaju se križamo s drugoplasiranim iz Skupine K gdje se predviđa kako bi Portugal bio prvi, a Kolumbija druga. Igrali bi tada s Kolumbijom koju smo svladali u prijateljskoj utakmici prije nekoliko dana. No, problem je što bi u osmini dobili Španjolsku.

🔢 Round of 16 🌎 World Cup matchups that appear most often in our simulations:



14% 🇩🇪 Germany v 🇫🇷 France

14% 🇫🇷 France v 🇪🇨 Ecuador

13% 🇪🇸 Spain v 🇨🇴 Colombia

13% 🇭🇷 Croatia v 🇪🇸 Spain

13% 🇪🇸 Spain v 🇵🇹 Portugal

12% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England v 🇪🇸 Spain

12% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England v 🇲🇽 Mexico

9% 🇦🇷… pic.twitter.com/tddBneJrOL — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 29, 2026

Veliki značaj nosi nam prva utakmica na turniru, ona protiv Engleske jer bi nam eventualna pobjeda ili možda remi pa nekakvo ganjnaje gol-razlike otvorili put ka prvom mjestu u skupini. U tom slučaju išli bi dalje na trećeplasiranu ekipu iz grupe E, H, I, J ili K. Projekcije govore kako bi tada igrali protiv Uzbekistana ili DR Konga. No, potencijalni problem javlja se ponovno u osmini finala gdje bi išli na pobjednika iz skupine A, gdje se kao potencijalni protivnik ističe domaćin Meksiko protiv kojeg smo uvijek jako teško izlazili na kraj i protiv koga bi na njegovom terenu protiv 'milijun' navijača na tribinama bilo izrazito teško igrati.

Završimo li pak, ne daj Bože, kao treći u skupini, išli bi na prvplasiranog iz skupine K, a to će najvjerojatnije biti Portugal.

Ždrijeb nam dakle nikako ne ide na ruku jer ispada da u osmini finala idemo ili na Španjolsku ili na Meksiko. No, Hrvatska je pokazala kako ne treba pratiti nikakve projekcije ni brinuti o raspletu ostalih skupina. Uostalom, tko može garantirati kako će u Skupini K Portugal biti prvi, a Kolumbija druga.

Sjetimo se uostalom i silnih 'gatanja' kako izbjeći Brazil u Kataru. Znamo svi kako je to završilo...

Standings provided by Sofascore

