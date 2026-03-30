Čeka nas pakleni SP! Evo na koga idemo nakon skupine i zašto je utakmica protiv Engleske najvažnija

Foto: Zeljko Hajdinjak/imago sportfotodienst/Profimedia

30.3.2026.
18:57
Sportski.net
Svjetsko prvenstvo je sve bliže, a Hrvatska na njega s dvije medalje stiže. Zlatko Dalić i ekipa su u nizu uzeli srebro i broncu, a u SAD, Maksiko i Kanadu stiže kao jedna od 10 najboljih reprezentacija svijeta. 

Međutim, ovaj put bi Vatreni mogli imati izrazito težak put prema samoj završnici. Sama skupina nam je među najtežima, a mnogi se slažu i najteža na turniru. No, nastavak natjecanja ne donosi nikakvo 'olakšanje'. Ključ svega je, međutim, plasman u skupini gdje igramo redom protiv Engleske, Paname pa Gane. 

Popularna stranica Football Meets Data napravila je još jednu projekciju razvoja i raspleta skupina te predvidjela kako Hrvatsku u šesnaestini finala čeka Kolumbija ili Portugal, a prođe li dalje išla bi u osmini finala na prvog favorita natjecanja - Španjolsku. 

Stranica predviđa dakle da ćemo završiti kao drugi u skupini (iza Engleske), a u tom slučaju se križamo s drugoplasiranim iz Skupine K gdje se predviđa kako bi Portugal bio prvi, a Kolumbija druga. Igrali bi tada s Kolumbijom koju smo svladali u prijateljskoj utakmici prije nekoliko dana. No, problem je što bi u osmini dobili Španjolsku. 

Veliki značaj nosi nam prva utakmica na turniru, ona protiv Engleske jer bi nam eventualna pobjeda ili možda remi pa nekakvo ganjnaje gol-razlike otvorili put ka prvom mjestu u skupini. U tom slučaju išli bi dalje na trećeplasiranu ekipu iz grupe E, H, I, J ili K. Projekcije govore kako bi tada igrali protiv Uzbekistana ili DR Konga. No, potencijalni problem javlja se ponovno u osmini finala gdje bi išli na pobjednika iz skupine A, gdje se kao potencijalni protivnik ističe domaćin Meksiko protiv kojeg smo uvijek jako teško izlazili na kraj i protiv koga bi na njegovom terenu protiv 'milijun' navijača na tribinama bilo izrazito teško igrati. 

Završimo li pak, ne daj Bože, kao treći u skupini, išli bi na prvplasiranog iz skupine K, a to će najvjerojatnije biti Portugal. 

Ždrijeb nam dakle nikako ne ide na ruku jer ispada da u osmini finala idemo ili na Španjolsku ili na Meksiko. No, Hrvatska je pokazala kako ne treba pratiti nikakve projekcije ni brinuti o raspletu ostalih skupina. Uostalom, tko može garantirati kako će u Skupini K Portugal biti prvi, a Kolumbija druga. 

Sjetimo se uostalom i silnih 'gatanja' kako izbjeći Brazil u Kataru. Znamo svi kako je to završilo... 

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
