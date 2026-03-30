(NE)PRIJATELJSKA UTAKMICA /

Brazilci najavljuju maksimalno ozbiljan pristup: Dugo čekaju revanš protiv Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za drugu prijateljsku utakmicu koju će u Orlandu odigrati protiv Brazila. Bit će to njihov šesti međusobni ogled. Iako je riječ o prijateljskoj utakmici Brazilci najavljuju maksimalno ozbiljan pristup. susret nosi i dodatnu težinu jer ga mnogi vide i kao svojevrsni nastavak iz Katra 2022. kada je Hrvatska nakon izvođenja jedanesteraca izbacila favorizirani Brazil. 

30.3.2026.
20:38
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa