IVAN BILIĆ OTKRIVA /

Predsjednik Hajduka za RTL Danas: 'Želimo novi stadion u centru, a imamo trenera za sljedeću sezonu'

Ivan Bilić za RTL Danas o Poljudu i sljedećoj sezoni

30.3.2026.
20:09
Boris Jovičić
U Splitu je glavna tema stadion, a pravo je pitanje je li Poljud uopće siguran za odigravanje utakmica. O tome, ali i o pitanju sportskog direktora, novih ugovora, i tko će biti trener sljedeće sezone - s predsjednikom Hajduka, Ivanom Bilićem razgovarao je Boris Jovičić.

Je li Poljud siguran za igranje utakmica?

"Stadion je siguran, napravili smo sve u svojoj moći, proces licenciranja je prošao. Do kada je siguran? Siguran je za svaku sljedeću utakmicu. Od statičara smo dobili potvrdu da je stadion siguran za sve", kazao je Bilić pa nastavio o novom stadionu.

"Tu je financijski aspekt. uživanje na stadionu, standard, atmosfera. Stav kluba je da je nama potreban novi stadion. S tim stavom izlazimo u javnost, ali sada je prilika i naš je stav da stadion treba biti u centru grada, da je dio grada, da ljudi dolaze pješke, u grupama. Split je skučen, ali Hajduk mora biti tu", rekao je predsjednik.

Pitanje sportskog direktora?

"Pitanje je bitno već zadnjih mjesec dana. Ključnije od stadiona. Ne bih o imenima, imamo dvije opcije i odluka će biti donesena vrlo skoro. Planiranje sezone traje već neko vrijeme".

Rebić i Livaja, dobivaju li ugovore?

"Livaja ima ugovor do kraja sljedeće sezone, želimo ga zadržati što je duže moguće. Po pitanu Rebića i Almene, to će sportski direktor donijeti odluku, ja navijam da ostanu".

Trener za sljedeću sezonu?

"Sezona nije bila uspješna u Europi i Kupu, ali dobro smo afirmirali mlade igrače, što je jedan od prioriteta. U sljedeću sezonu krećemo s istim trenerom, istim stožerom i istim ciljevima", otkrio je Bilić, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

HajdukPoljudIvan BilićMarko LivajaAnte Rebić
