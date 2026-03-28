NEKAD LJEPOTICA /

Hajduk se na ove načine trudi doći do novog stadiona: Objavili video oronulog Poljuda

Foto: Screenshot/Facebook/HNKHajdukSplit

Splitski klub već je preko društvenih mreža vapio za novim stadionom

28.3.2026.
16:36
Sportski.net
Poljudski stadion, nekad zvan i ljepotica, čeka obnovu, rekonstrukciju ili rušenje. HNK Hajduk trudi se ubrzati proces koji će sigurno dugo trajati kako sada stvari stoje.

Splitski klub već je preko društvenih mreža vapio za novim stadionom objavljivajući fotografije i videozapise stanja u kojem je Poljud. Sada su objavili novi video koji pokazuje loše stanje poljudskog stadiona. "Bila jednom Poljudska ljepotica. Za Klub, navijače, grad i Hrvatsku novi stadion jedina je opcija", napisao je klub na svojim društvenim mrežama. 

Prošlo je dva tjedna otkada je prezentirana studija izvodljivosti prema kojoj je najbolja opcija rušenje Poljuda i gradnja novog na istom mjestu? Toliko traje i rasprava, jedni su za rušenje i gradnju novog stadiona, a drugi protiv toga poput arhitekata. Koliko ćemo čekati, ne znamo, ali Hajduk se trudi makar na ove načine sve to ubrzati.

POGLEDAJTE VIDEO: Poljud dijeli Split: Rušiti ili ne rušiti - jedni su za, drugi ne daju ni ciglu

