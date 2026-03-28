Vatreni napadač otkrio zašto je promijenio reprezentaciju: 'Moja majka je brojala tenkove'

Igor Matanović u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije zabio je drugi gol za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Stasiti napadač Freiburga jedan je od Dalićevih miljenika i gotovo siguran putnik na Svjetsko prvenstvo.

Igor je u intervjuu za njemački 11freunde opisao zašto je izabrao Hrvatsku ispred Njemačke i što su proživljavali njegovi roditelji. "Moji roditelji su ratne izbjeglice iz bivše Jugoslavije. Hrvati su koji su s obiteljima živjeli u Bosni. Morali su u mladosti proći kroz puno toga, zbog rata su kao tinejdžeri došli u Njemačku bez ičega, ne znajući jezik. Sve što su njihove obitelji izgradile, od prijateljstava do imovine, nestalo je. Morali su krenuti od nule. Imam ogromno poštovanje prema onome što su tada morali proći i zato mi danas mogu pomoći u mnogim situacijama", objasnio je Matanović.

'Za mene je Hrvatska stvar srca'

"Bilo je teško ignorirati tu temu. Ali mislim da je važno da znam prošlost svojih roditelja. Zajedno smo putovali u Bosnu i posjetili majčin dom iz djetinjstva, otprilike sat i pol od Zagreba, gdje sada živi većina moje obitelji. Kuća je bila potpuno uništena i teško dostupna zbog visoke trave i grmlja. Posjetili smo i maminu školu, a ona mi je rekla da je kao djevojčica s prijateljicama gledala kroz prozor i brojala koliko tenkova prolazi kraj škole. To je nešto što nisam mogao shvatiti kad sam bio dijete", ispričao je napadač i objasnio zašto je odabrao Vatrene.

"Za mene je Hrvatska uvijek bila stvar srca. Bio je to sjajan osjećaj, ali istovremeno sam osjećao ogroman pritisak. Htio sam učiniti roditelje ponosnima. Otac je posebno putovao iz Hamburga u Crnu Goru da me gleda. Bio sam totalno ukočen i odigrao sam loše. Nakon toga kontakt s HNS-om privremeno je prekinut", kazao je pa se osvrnuo na doba kad je bio član mlađih kategorija njemačke reprezentacije.

"Da budem iskren, da me tada htio i hrvatski savez, vjerojatno nikada ne bih završio u mlađim kategorijama njemačke reprezentacije", rekao je Matanović.

