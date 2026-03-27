Nogometaš ostao nepomično ležati, stadion je utihnuo i uslijedila je drama

Češka nogometna reprezentacija u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo je gubila 2-0 od Irske u Pragu, ali se nekako dovukla do 2-2, a potom je i s ukupnih 6-5 nakon jedanaesteraca slavila čime je izborila finalni, domaći susret protiv Danske.

utakmica Češke i Irske ostala je u sjeni dramatičnih scena s kraja produžetaka, kada je irski nogometaš Sammie Szmodics nakon teškog sudara glavama ostao bez svijesti i nastala je scena koja je sledila krv u žilama tisuća navijača.