Oluja 'počupala' Bundek: Pogledajte što je ostalo od omiljenog zagrebačkog parka

Olujno nevrijeme koje od četvrtka hara Zagrebom, ali i koje je pogodilo velik dio Hrvatske, ostavilo je počupana stabla i krovove diljem grada. U pojedinim kvartovima poput Črnomerca zabilježeni su rekordni udari vjetra i do 120 kilometara na sat - fenomen koji se na ovom području događa jednom u sto godina, kako je za RTL Danas objasnio ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Güttler. Snažni udari vjetra nastavit će se i tijekom subote prijepodne kada je za zemlju izdano narančasto upozorenje.

