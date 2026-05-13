Vatrogasci izvukli muškarca iz kuće u plamenu, nije mu bilo spasa

Splitski vatrogasci u srijedu su izvukli muškarca iz kuće u kojoj je buknuo požar, ali unatoč pokušaju reanimacije nisu mu uspjeli spasiti život. Muškarac je preminuo, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Dojavu o požaru kuće zaprimili su u srijedu u 12.45 sati. Na intervenciju je krenulo osam vatrogasaca s dva vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Split te tri vatrogasca s jednim vozilom iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Gorjela je prizemnica te su vatrogasci izvukli muškarca starije životne dobi. Pokušali su ga reanimirati, ali on je preminuo.

Požar je stavljen pod kontrolu te su vatrogasci sanirali teren.

Očevidom će utvrditi uzrok požara kao i okolnosti tragičnog događaja, naveli su iz policije.

