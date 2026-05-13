Usporen promet na autocesti A3: Sukobili se Bad Blue Boysi i Armada?

Dinamo i Rijeka od 18 sati igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijek tim povodom dolaze brojni navijači, a iako je policija odredila dionice autoceste za Dinamove, odnosno Rijekine navijače, do sukoba je ipak došlo.

Kako javlja Jutarnji list, Bad Blue Boysi i Armada sukobili su se na autocesti A3 Bregana-Lipovac kroz naplatnu postaju Zagreb istok u smjeru Lipovca. “Zbog tučnjave su zatvorene naplatne kućice te se stvorila poveća kolona automobila. Policija je brzo reagirala i izolirala pripadnike Armade i BBB-a te na kratko vrijeme zatvorila autocestu prema Lipovcu, zbog čega se stvorila kolona od 4 kilometra”, javlja Jutarnji list.

“Prilikom intervencije navodno je iskorišten i suzavac, iako za to nema službene potvrde”, navode iz Jutarnjeg.