FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI FINALA KUPA /

Usporen promet na autocesti A3: Sukobili se Bad Blue Boysi i Armada?

Usporen promet na autocesti A3: Sukobili se Bad Blue Boysi i Armada?
×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bad Blue Boysi i Armada sukobili su se na autocesti A3 Bregana-Lipovac kroz naplatnu postaju Zagreb istok u smjeru Lipovca

13.5.2026.
14:31
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo i Rijeka od 18 sati igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijek tim povodom dolaze brojni navijači, a iako je policija odredila dionice autoceste za Dinamove, odnosno Rijekine navijače, do sukoba je ipak došlo.

Kako javlja Jutarnji list, Bad Blue Boysi i Armada sukobili su se na autocesti A3 Bregana-Lipovac kroz naplatnu postaju Zagreb istok u smjeru Lipovca. “Zbog tučnjave su zatvorene naplatne kućice te se stvorila poveća kolona automobila. Policija je brzo reagirala i izolirala pripadnike Armade i BBB-a te na kratko vrijeme zatvorila autocestu prema Lipovcu, zbog čega se stvorila kolona od 4 kilometra”, javlja Jutarnji list.

“Prilikom intervencije navodno je iskorišten i suzavac, iako za to nema službene potvrde”, navode iz Jutarnjeg.

Bad Blue BoysArmadaDinamoNk RijekaHrvatski Kup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike