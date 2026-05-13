Victoria Beckham otkrila kako održava vitku liniju: Istu stvar jede već 25 godina

David Beckham (51) raznježio je suprugu Victoria Beckham (52) romantičnom gestom - njezin omiljeni doručak u krevet. Bivša članica grupe Spice Girls na Instagramu je pokazala tost s avokadom izrezan u obliku srca te uz fotografiju napisala: “Kad tata priprema doručak.”

Victorijina prehrana već je godinama tema interesa javnosti, a često se pisalo da za večeru jede isključivo ribu i povrće s grilla. Sama je više puta istaknula da je vrlo disciplinirana kada je riječ o prehrani i vježbanju te da joj je zdrav način života prioritet, piše Daily Mail.

Dnevno jede četiri avokada

Otkrila je i da dnevno zna pojesti tri do četiri avokada kako bi održala blistavu kožu, a za doručak često bira avokado i bjelanjke. Ipak, jednom je prilikom zamjerila Davidu što njezine prehrambene navike opisuje “dosadnima”, objasnivši da jede puno zdravih masnoća poput ribe, orašastih plodova i avokada te povremeno prakticira stroge detoks režime bez alkohola.

David je ranije u podcastu priznao da Victoria već 25 godina gotovo uvijek jede isto.

'Samo jede ribu na naglo i kuhano povrće'

“Od kada smo zajedno, jede samo ribu s grilla i kuhano povrće. Vrlo rijetko odstupa od toga”, rekao je bivši nogometaš.

Njezine prehrambene navike komentirao je i poznati španjolski chef Dani Garcia, koji je kuhao na vjenčanju Sergio Ramos 2019. godine. Tvrdio je da je Victoria tražila poseban jelovnik baziran isključivo na povrću, kokosovu vodu i zdjelice mente, što mu je, kako kaže, zadalo glavobolje u kuhinji.

Iz Victorijina tima kasnije su poručili da su takve tvrdnje pretjerane te da je samo tražila jednostavno jelo od ribe i povrća.

