Igor Tudor napustio Tottenham, evo kako su se oprostili od njega

Hrvatski stručnjak Igor Tudor (47) više nije trener Tottenhama, objavio je engleski premierligaš.

"Možemo potvrditi da je postignut obostrani dogovor da glavni trener Igor Tudor odmah napusti klub. Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci također su napustili svoje uloge trenera vratara i kondicijskog trenera," objavili su Spursi.

"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili," dodali su iz londonskog kluba.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Tudor je preuzeo Tottenham 14. veljače nakon što je Thomas Frank dobio otkaz nakon serije loših rezultata. Međutim, niti on nije uspio vratiti Spurse na pobjedniče staze.

U sedam susreta na klupi londonskog klupa upisao je samo jednu pobjedu, remi i pet poraza. U prvenstvu je u pet susreta osvojio jedan bod uz četiri poraza nakon čega je klub potonuo na 17. mjesto sa 30 bodova, jednim mjestom i jednim bodom više od zone ispadanja.

Tottenham je bio njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille, Lazio i Juventus. U svojih 13 trenerskih godina osvojio je jedan trofej, hrvatski Kup s Hajdukom 2013. godine.

