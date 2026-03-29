Igor Tudor napustio Tottenham, evo kako su se oprostili od njega
Tudor je Tottenham vodio u samo sedam utakmica
Hrvatski stručnjak Igor Tudor (47) više nije trener Tottenhama, objavio je engleski premierligaš.
"Možemo potvrditi da je postignut obostrani dogovor da glavni trener Igor Tudor odmah napusti klub. Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci također su napustili svoje uloge trenera vratara i kondicijskog trenera," objavili su Spursi.
"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili," dodali su iz londonskog kluba.
Tudor je preuzeo Tottenham 14. veljače nakon što je Thomas Frank dobio otkaz nakon serije loših rezultata. Međutim, niti on nije uspio vratiti Spurse na pobjedniče staze.
U sedam susreta na klupi londonskog klupa upisao je samo jednu pobjedu, remi i pet poraza. U prvenstvu je u pet susreta osvojio jedan bod uz četiri poraza nakon čega je klub potonuo na 17. mjesto sa 30 bodova, jednim mjestom i jednim bodom više od zone ispadanja.
Tottenham je bio njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille, Lazio i Juventus. U svojih 13 trenerskih godina osvojio je jedan trofej, hrvatski Kup s Hajdukom 2013. godine.
