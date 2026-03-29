STRAH I TREPET /

Novi Mike Tyson brutalnim nokautom šokirao svijet

Foto: Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia
Moses Itauma (21), britanski teškaš kojega zovu 'Novim Mikeon Tysonom', novim brutalnim nokautom oduševio je cijeli bosački svijet.
Dvadesetjednogodišnji Moses Itauma (14-0)  britanski teškaš kojega su prozvali 'novim Mikeom Tysonom' subotu je u Manchesteru brutalnim nokautom u petoj rundi poslao na pod iskusnog Amerikanca Jermainea Franklina (24-3)  i postao prvi boksač koji ga je pobijedio prije posljednjeg gonga.

Nokaut možete pogledati OVDJE.

Nakon meča Itaumi se klanja cijeli boksački svijet, a naslovi najjačih sportskih portala u SAD-u i svijetu govore sami za sebe.

Što su točno pisali o Itaumi, pročitajte u našoj galeriji.

29.3.2026.
17:27
M.G.
