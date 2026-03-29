Novi Mike Tyson brutalnim nokautom šokirao svijet

Dvadesetjednogodišnji Moses Itauma (14-0) britanski teškaš kojega su prozvali 'novim Mikeom Tysonom' subotu je u Manchesteru brutalnim nokautom u petoj rundi poslao na pod iskusnog Amerikanca Jermainea Franklina (24-3) i postao prvi boksač koji ga je pobijedio prije posljednjeg gonga.

Nakon meča Itaumi se klanja cijeli boksački svijet, a naslovi najjačih sportskih portala u SAD-u i svijetu govore sami za sebe.

Što su točno pisali o Itaumi, pročitajte u našoj galeriji.