Milanović ujedinio ljevicu i desnicu: 'Aca Vučić koristi Hrvatsku kao boksačku vreću'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I TO JE MOGUĆE /

Dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku nije moguć, pa se sastanak Brdo-Brijuni otkazuje. Odluka je to predsjednika Zorana Milanovića koju je poslijepodne objavio Ured predsjednika.

Na otkazivanje dolaska srbijanskog predsjednika zatražili smo komentar i političkih stranaka. Milanović ih je, po ovom pitanju, očito ujedinio, od ljevice do desnice.

'Aci Vučiću Hrvatska dolazi kao boksačka vreća'

"Mislim da je ovo jedan od najboljih mogućih načina da u ovoj situaciji da zaštiti interese hrvatske države i građana, jer ponašanje Ace Vučića prema Hrvatskoj je već dulje vremena apsolutno neprimjereno i nisu nikakvi susjedski i partnerski odnosi kakvi bi trebali biti. Doslovce, da bi rješavao svoje unutarnje političke probleme, Hrvatska mu dolazi kao boksačka vreća", ocijenio je SDP-ov Mišel Jakšić.

U videu pogledajte što kažu Ivan Penava (DP), Sandra Benčić (Možemo!) i Ante Kujundžić (Most).