Stanovi u dijelu Hrvatske sve skuplji, cijene najma idu i do 2000 eura!

Ključevi u ruci od vlastitog stana, s visokim cijenama na tržištu za mnoge i dalje zvuči kao san. "Pa ne znam o čemu mogu razmišljati kada je sve postalo toliko skupo da je najbolje naći neki šator i u šumu. Mislim realno", rekla je Mia iz Makarske.

"Pa nažalost evo podstanar sam, tako da meni je najam još uvijek nekako prihvatljiv, ali zasigurno da bih voljela imati svoj stan i svoje mjesto stanovanja", kaže Ivana iz Splita.

Ne radi se više samo o kupnji, dugoročni najam također postaje nedostupan. Potražnja je znatno veća od ponude, a u Splitu i okolici dostupno je, kažu nam agenti, svega tridesetak stanova.

Cijene najma i do 2000 eura mjesečno

"Imamo jednosobnih stanova koji su možda, ovisno o uređenosti, nekih 400 do 500 eura, pa do velikih trosobnih stanova gdje cijena ide i do 2000 eura mjesečno", kaže vlasnik agencije za nekretnine Marin Biliškov.

Stambena kriza pogađa cijelu Europu, a ne samo Hrvatsku. Nedavno je i Europski parlament usvojio Izvješće o stanovanju, no zastupnik stranke Možemo upozorava da ono ne rješava probleme, već zanemaruje stvarne uzroke.

"Došao je i Split na dnevni red u Europskom parlamentu sa Zadrom. To je da Split i Zadar dijele prvo i drugo mjestu u Europskoj uniji po broju jedinca za kratkoročni najam u odnosu na broj stanovnika", rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Europskog parlamenta (Možemo).

Pad ponude kratkoročnog najma

Iako gradovi na obali žive od turizma, iznajmljivači tvrde da je nakon posljednjih stambenih mjera uočen pad ponude kratkoročnog najma. No, sljedeći korak njegove dodatne kontrole mogle bi biti na gradovima.

"Ono što imamo u najavi je da će Europska komisija izaći sa zakonodavnom inicijativom koja će dati ovlasti gradonačelnicima, lokalnim vlastima da idu puno bolje u protiv te epidemija kratkoročnog najma i vidjet ćemo hoće li to Split prihvatiti ili neće", kaže Bosanac.

Gradonačelnik Splita poručuje kako se na tome već radi. "Dotični gospodin koje je otišao u Europski parlament neka prati zakone koje se donose u Republici Hrvatskoj. Neka vidi što se do sada napravilo i što se na tome radi. Niz zakona je donesen, u pripremi je i primjer smo na razini Europske unije i mislim da imamo dobar smjer", rekao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta (HDZ).

Ponuda ne traži potražnju

U svim segmentima, bilo da je riječ o najmu ili kupnji, ponuda ne prati potražnju. Zato i oni koji rade s nekretninama kao jedino rješenje vide u izgradnji novih stanova.

"Po meni mora bit količina stanova, mora izaći na tržište. Bilo to za dugoročni najam, bilo za prodaju. Kad se u jednom momentu na tržištu pojavi nekoliko stotina stanova za najam ili za kupnju.. to automatski znači da će cijena ići dole", kaže Biliškov.

Dok promjene ne dođu i rješenja na zažive, građanima će i dalje biti izazov pronaći krov nad glavom.