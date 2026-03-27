Imovina ili vozilo su vam oštećeni u nevremenu? Ovo poduzmite kako biste imali pravo na odšetu

Pad stabla, grane ili crijepa na vozilo šteta je koja može nastati uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, olujnog vjetra ili dotrajalosti objekata i raslinja. Nedavni događaji, poput oluje Deborah koja je Hrvatsku pogodila udarima orkanskog vjetra, pokazuju da takve situacije postaju sve češće i intenzivnije.

U takvim okolnostima ključno je postupiti smireno i slijediti propisane korake kako bi se osigurala naplata štete. Proces ostvarivanja prava na naknadu ovisi o više čimbenika, prvenstveno o postojanju kasko osiguranja te o lokaciji na kojoj je šteta nastala. U nastavku se nalazi vodič s ključnim koracima i kontaktima nadležnih službi za veće hrvatske regije.

Utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu

Prvi i najvažniji korak jest osiguravanje dokaza. Prije pomicanja vozila ili predmeta koji je uzrokovao štetu, potrebno je detaljno fotografirati ili snimiti nastalu štetu iz različitih kutova. Fotografijama je nužno obuhvatiti oštećenje na vozilu, predmet koji je prouzročio štetu (stablo, crijep, dio fasade) te širu okolinu radi jasne identifikacije mjesta događaja.

Neposredno nakon osiguravanja dokaza, potrebno je obavijestiti policiju pozivom na broj 192. Službeni policijski zapisnik o očevidu predstavlja ključan dokazni materijal za sve daljnje postupke, uključujući prijavu štete osiguravajućem društvu ili podnošenje odštetnog zahtjeva prema odgovornoj trećoj strani. U slučaju da srušeno stablo ili grana ometaju promet ili predstavljaju opasnost, a niste ih u mogućnosti samostalno i sigurno ukloniti, potrebno je pozvati vatrogasce na broj 193.

Ako posjedujete policu kasko osiguranja, postupak je znatno pojednostavljen. Štetu je potrebno prijaviti vlastitom osiguravajućem društvu uz prilaganje policijskog zapisnika i fotografija, nakon čega osiguravatelj pokreće postupak obrade i isplate štete. Međutim, ako vozilo nije kasko osigurano, naknadu štete potrebno je potraživati izravno od subjekta odgovornog za održavanje površine ili objekta s kojeg je predmet pao.

Nadležne službe prema lokaciji

Nadležnost za održavanje javnih površina razlikuje se ovisno o jedinici lokalne samouprave, stoga je ključno utvrditi mjerodavnu službu.

Zagreb

U Zagrebu je za održavanje stabala na javnim zelenim površinama nadležna podružnica Zagrebačkog holdinga – Zrinjevac. Besplatni telefon za hitne intervencije je 0800 200 202. Prijava štete i dodatne informacije mogu se dobiti putem besplatnog telefona Holdinga na broj 0800 818 919. Postupak odštete često uključuje i prijavu osiguravajućem društvu kao i zapisnik (npr. policije ili komunalnog redarstva).

Prijave za hitne intervencije na raščišćavanju javnih površina (prometnice, nogostupi i sl.) mogu se prijaviti na broj 01/6598-999 (0-24).

U slučaju pada dijela fasade ili crijepa sa zgrade pod upravljanjem Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva (GSKG), potrebno je kontaktirati nadležnu tehničku službu upravitelja na broj 01/456-5811. U drugim slučajevima na službenoj stranici Zagrebačkog Holdinga navode da je potrebno obratiti se ugovorenom upravitelju.

Rijeka

U Rijeci je za održavanje zelenih površina nadležno Komunalno redarstvo Grada Rijeke. Šteta se prijavljuje dežurnom centru Komunalnog redarstva putem besplatnog telefonskog broja 0800 51 00, koji je dostupan 24 sata dnevno.

U slučaju da je štetu uzrokovao crijep ili dio zgrade, odgovornost je na vlasniku objekta ili upravitelju zgrade. Građanima se u hitnim situacijama preporučuje nazvati Centar 112, koji će dojavu proslijediti nadležnoj službi.

Istra

U gradovima Istarske županije nadležnost imaju lokalna komunalna poduzeća, poput Pula Herculanee u Puli. Kao prvi korak preporučuje se kontaktirati nadležno komunalno redarstvo. Ako se radi o Puli, prijavu štete potrebno je uputiti Komunalnom redarstvu Grada Pule na dežurni broj telefona 099 368 2821. U drugim istarskim gradovima (npr. Poreč, Rovinj, Umag) također je potrebno kontaktirati nadležno gradsko komunalno redarstvo.

U slučaju da je štetu uzrokovao crijep ili dio zgrade, odgovornost je na vlasniku objekta ili upravitelju zgrade. Građanima se u hitnim situacijama preporučuje nazvati Centar 112, koji će dojavu proslijediti nadležnoj službi.

Lika

Ako je stablo palo na vozilo uz državnu cestu, moguće je potraživati odštetu od Hrvatskih cesta ili izvođača održavanja, poput Lika ceste. U Gospiću je za održavanje zadužen Komunalac Gospić d.o.o., a za prijavu štete potrebno je kontaktirati Komunalno redarstvo Grada Gospića na broj 098 275 563.

U naseljenim područjima odgovornost snose komunalna poduzeća, dok za štetu uzrokovanu dijelovima objekata (crijep, fasada) odgovara vlasnik ili upravitelj nekretnine. Građanima se preporučuje nazvati Centar 112.

Gorski kotar

Na području Gorskog kotara, primjerice u Delnicama, nadležna je tvrtka KTD Risnjak-Delnice d.o.o., a za informacije se možete obratiti komunalnom redarstvu Grada Delnica na broj telefona 051 207 092.

Ako je šteta nastala padom dijela zgrade, odgovornost snosi vlasnik ili upravitelj objekta.

U manjim mjestima ili u slučaju nejasnoća oko nadležnosti, preporučuje se kontaktirati Centar 112, koji će poziv proslijediti mjerodavnoj službi.

Šteta uzrokovana padom crijepa ili dijela fasade

U slučaju pada crijepa ili dijela fasade, ključno je utvrditi tko je odgovoran za održavanje zgrade. Ako se radi o stambenoj zgradi s više stanova, zakonska je obveza postojanje upravitelja zgrade i ugovorene police osiguranja. Navedena polica osiguranja u pravilu pokriva i odgovornost prema trećim osobama za štete nastale zbog opasnih stvari, što uključuje i pad crijepa.

Potrebno je obratiti se upravitelju zgrade, koji će pružiti upute za daljnji postupak prijave štete osiguravajućem društvu. Ako je šteta uzrokovana padom predmeta s privatne kuće, odštetni zahtjev upućuje se izravno vlasniku nekretnine. U slučaju da vlasnik odbije suradnju, preostaje pokretanje sudskog postupka privatnom tužbom, pri čemu policijski zapisnik služi kao ključni dokaz.

