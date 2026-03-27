Hitne mjere za zadnji čas: Zaštitite prozore od oluje, ali ovo nikako nemojte raditi

Snažni udari vjetra, poput oluje Deborah, koja je pogodila cijelu Hrvatsku, predstavljaju značajan rizik za sigurnost objekata.

Prozori, kao strukturno osjetljivi elementi pročelja, pritom su jedna od najizloženijih točaka. Njihovo oštećenje ne predstavlja isključivo estetski problem; lom stakla omogućuje prodor vjetra i oborina, što može prouzročiti znatnu materijalnu štetu u interijeru. U ekstremnim slučajevima, nagle promjene tlaka zraka mogu ugroziti i statičku stabilnost objekta.

No, što učiniti kad je oluja već započela, a niste se ranije pripremili? Primjenom odgovarajućih hitnih mjera moguće je značajno umanjiti rizik.

Što učiniti za vrijeme oluje?

Ako niste investirali u trajna rješenja, a oluja je u tijeku, ključna je brza reakcija. Fokusirajte se na mjere koje možete poduzeti odmah kako biste smanjili potencijalnu štetu, piše Window Cleaning Online.

Osiguravanje neposrednog okoliša

Najvažniji preventivni korak jest osiguravanje okoliša objekta. Uklonite ili čvrsto osigurajte sve pokretne predmete koje nalet vjetra može podići i pretvoriti u opasne projektile – vrtni namještaj, tegle za cvijeće, alate, dječje igračke i druge predmete s balkona, terasa i dvorišta. Upravo ti predmeti najčešće uzrokuju oštećenja i lom stakla na prozorima. Provjerite jesu li svi prozori i vrata dobro zatvoreni i zabravljeni.

Privremena zaštita i što nikako ne činiti

Jedna od rijetkih učinkovitih privremenih mjera jest mehanička zaštita prozora postavljanjem drvenih ploča. Ako imate mogućnosti, upotrijebite vodootpornu šperploču minimalne debljine 15 milimetara, koja se mora adekvatno fiksirati vijcima izravno u nosivi zid ili čvrsti prozorski okvir. Izbjegavajte pričvršćivanje isključivo za dekorativne elemente. Iako logistički zahtjevno, ovo rješenje pruža dokazano učinkovitu zaštitu. Ako imate rolete ili kapke, obavezno ih spustite do kraja.

Istovremeno, nužno je demistificirati neke popularne, ali opasne ili neučinkovite prakse:

Lijepljenje samoljepljive trake: Lijepljenje trake na staklo u obliku slova "X" potpuno je neučinkovita mjera. Traka ne može spriječiti lom stakla pod pritiskom vjetra ili udarcem, a u slučaju pucanja može čak uzrokovati nastanak većih i opasnijih fragmenata stakla.

Otvaranje prozora: Nikada ne otvarajte prozore na suprotnoj strani od vjetra vjerujući da ćete time izjednačiti tlak. To je opasan mit koji može dovesti do stvaranja snažnog strujanja zraka kroz objekt, povećavajući pritisak na krovnu konstrukciju i unutarnje zidove, što može uzrokovati znatno veća oštećenja.

Sigurnosne folije: Folije aplicirane na staklo služe prvenstveno za zadržavanje krhotina na okupu nakon što do loma dođe, ali ne sprječavaju inicijalno pucanje uslijed snažnog udara. One su sekundarna mjera sigurnosti, a ne primarna zaštita od oluje.

Tijekom oluje, udaljite se od prozora, staklenih vrata i ostakljenih stijena.

Trajna rješenja za dugoročnu sigurnost

Za objekte u vjetrovitim područjima, dugoročna rješenja pružaju najvišu razinu zaštite. Iako inicijalno zahtijevaju veće financijsko ulaganje, njihova se isplativost očituje kroz povećanu sigurnost, dugovječnost i dodatne prednosti poput poboljšane energetske učinkovitosti i zvučne izolacije.

Prozori s pojačanom otpornošću na udarce

Najviši stupanj zaštite pružaju takozvani impact-resistant prozori, projektirani da izdrže izravne udare predmeta pri velikim brzinama vjetra. Njihova se otpornost temelji na primjeni višeslojnog laminiranog stakla. Ono, čak i u slučaju pucanja, ostaje cjelovito zahvaljujući čvrstom polimernom međusloju koji drži fragmente stakla na okupu, čime se sprječava prodor vjetra i vode.

Pored primarne zaštitne funkcije, ovakvi prozori nude i visoku razinu zvučne izolacije, energetsku učinkovitost te povećanu protuprovalnu sigurnost. Njihova otpornost klasificira se prema europskim normama, kao što je EN 356, što potvrđuje sukladnost sa strogim sigurnosnim standardima.

Vanjske rolete i kapci kao zaštitna barijera

Vanjske zaštitne rolete i kapci (grilje) predstavljaju učinkovitu fizičku barijeru između vanjskih utjecaja i prozorskog stakla. Proizvedeni od otpornih materijala poput aluminija ili čelika, pružaju zaštitu od snažnih naleta vjetra i letećih krhotina. Dostupni su u različitim izvedbama, od tradicionalnih kapaka do suvremenih roletnih sustava s električnim upravljanjem koje omogućuje automatizirano spuštanje.

Prilikom odabira, nužno je obratiti pozornost na klasu otpornosti na vjetar definiranu normom EN 13561, koja specificira maksimalnu brzinu vjetra pri kojoj sustav zadržava svoju sigurnost i funkcionalnost.

Neovisno o odabranoj metodi zaštite, ključna je pravovremena priprema. Preporučuje se i redovita provjera stanja prozorskih okvira i brtvi jer njihova oštećenja ili dotrajalost mogu narušiti strukturni integritet cijelog prozora.

