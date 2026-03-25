Liječnica objasnila je li bolje zimsko ili ljetno računanje vremena. 'Znanost je suglasna'
Neurologinja i epileptologinja Ana Sruk objašnjava zašto je zimsko računanje vremena prirodnije za naš organizam, te zašto je prilagodba na ljetno teža
Iako se svake godine dvaput pomiču kazaljke na satu, pitanje koje se iznova otvara jest – koje računanje vremena je zapravo prirodnije i bolje za naše zdravlje: ljetno ili zimsko?
Za Net.hr odgovara prim. dr. sc. Ana Sruk, specijalistica neurologije i uža specijalistica epileptologije, ESRS somnolog te predsjednica Hrvatske udruge za epilepsiju.
Koje je računanje vremena prirodnije za naš organizam?
"Kronobiologija, znanost koja proučava biološke ritmove, u velikoj je mjeri suglasna da je za ljudski organizam povoljnije stabilno standardno (zimsko) vrijeme nego ljetno računanje vremena”, rekla je Sruk.
Standardno vrijeme najbliže je "prirodnom” dnevnom ritmu: biološki je najpovoljnije kada se podne na satu barem približno poklapa s vremenom dnevnog maksimuma sunčeve svjetlosti, a jutarnje svjetlo stiže dovoljno rano da potakne buđenje i uskladi unutarnji sat.
"Kod ljetnog računanja vremena cijeli se društveni raspored pomiče jedan sat unaprijed u odnosu na solarni ritam, što znači da prema satu Sunce izlazi kasnije, kasnije doseže vrhunac i kasnije zalazi”, objasnila je. "Posljedično, jutro je mračnije, što otežava rano ustajanje, dok kasno večernje svjetlo odgađa lučenje melatonina i pomiče vrijeme prirodne pospanosti prema kasnijim satima.”
Posljedice na zdravlje
Podsjetimo, promjena kazaljki na satu ostavlja posljedice na naše zdravlje, "Glavna promjena ne zbiva se na kazaljkama, nego u našem biološkom satu. Umjesto da samo izgubimo jedan sat spavanja, narušavamo fino ugođen sustav unutarnjih ritmova koji upravljaju gotovo svim tjelesnim funkcijama – od lučenja hormona i regulacije krvnog tlaka do metabolizma i imunološkog odgovora. Cirkadijani ritam možemo zamisliti kao unutarnji raspored rada organizma, dug otprilike 24 sata, koji određuje kada je tijelo spremno biti budno, a kada treba usporiti i zaspati", objašnjava Sruk.
'Zagovara se trajno zadržavanje zimskog računanja vremena'
To stanje kronične "cirkadijane neusklađenosti", u kojem se radno i školsko vrijeme ravna po satu, a ne po svjetlu, povezano je s većim rizikom za poremećaje spavanja, narušeno mentalno zdravlje i nepovoljne kardiometaboličke ishode, dodaje.
"Upravo zato stručne udruge i sve veći broj istraživača zagovaraju trajno zadržavanje standardnog vremena kao biološki povoljnijeg rješenja za populaciju, iako dio javnosti subjektivno preferira duge, svijetle ljetne večeri zbog slobodnog vremena i društvenih aktivnosti", rekla je.
POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'