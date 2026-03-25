Liječnica objasnila je li bolje zimsko ili ljetno računanje vremena. 'Znanost je suglasna'

Iako se svake godine dvaput pomiču kazaljke na satu, pitanje koje se iznova otvara jest – koje računanje vremena je zapravo prirodnije i bolje za naše zdravlje: ljetno ili zimsko?

Za Net.hr odgovara prim. dr. sc. Ana Sruk, specijalistica neurologije i uža specijalistica epileptologije, ESRS somnolog te predsjednica Hrvatske udruge za epilepsiju.



Koje je računanje vremena prirodnije za naš organizam?

"Kronobiologija, znanost koja proučava biološke ritmove, u velikoj je mjeri suglasna da je za ljudski organizam povoljnije stabilno standardno (zimsko) vrijeme nego ljetno računanje vremena”, rekla je Sruk.

Standardno vrijeme najbliže je "prirodnom” dnevnom ritmu: biološki je najpovoljnije kada se podne na satu barem približno poklapa s vremenom dnevnog maksimuma sunčeve svjetlosti, a jutarnje svjetlo stiže dovoljno rano da potakne buđenje i uskladi unutarnji sat.

"Kod ljetnog računanja vremena cijeli se društveni raspored pomiče jedan sat unaprijed u odnosu na solarni ritam, što znači da prema satu Sunce izlazi kasnije, kasnije doseže vrhunac i kasnije zalazi”, objasnila je. "Posljedično, jutro je mračnije, što otežava rano ustajanje, dok kasno večernje svjetlo odgađa lučenje melatonina i pomiče vrijeme prirodne pospanosti prema kasnijim satima.”

Posljedice na zdravlje

Podsjetimo, promjena kazaljki na satu ostavlja posljedice na naše zdravlje, "Glavna promjena ne zbiva se na kazaljkama, nego u našem biološkom satu. Umjesto da samo izgubimo jedan sat spavanja, narušavamo fino ugođen sustav unutarnjih ritmova koji upravljaju gotovo svim tjelesnim funkcijama – od lučenja hormona i regulacije krvnog tlaka do metabolizma i imunološkog odgovora. Cirkadijani ritam možemo zamisliti kao unutarnji raspored rada organizma, dug otprilike 24 sata, koji određuje kada je tijelo spremno biti budno, a kada treba usporiti i zaspati", objašnjava Sruk.

'Zagovara se trajno zadržavanje zimskog računanja vremena'

To stanje kronične "cirkadijane neusklađenosti", u kojem se radno i školsko vrijeme ravna po satu, a ne po svjetlu, povezano je s većim rizikom za poremećaje spavanja, narušeno mentalno zdravlje i nepovoljne kardiometaboličke ishode, dodaje.

"Upravo zato stručne udruge i sve veći broj istraživača zagovaraju trajno zadržavanje standardnog vremena kao biološki povoljnijeg rješenja za populaciju, iako dio javnosti subjektivno preferira duge, svijetle ljetne večeri zbog slobodnog vremena i društvenih aktivnosti", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'