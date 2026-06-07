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PRIPREME /

Hrvatski protivnici na Svjetskom prvenstvu teškom mukom slavili protiv velikog autsajdera

Hrvatski protivnici na Svjetskom prvenstvu teškom mukom slavili protiv velikog autsajdera
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Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

Hrvatska s Engleskom igra prvu utakmicu na Mundijalu 17. lipnja u Dallasu.

7.6.2026.
8:14
Hina
Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia
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Engleska, prvi protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, ubilježila je minimalnu pobjedu nad Novim Zelandom od 1-0 u Tampi na Floridi.  

Jedini pogodak u ne baš sjajnoj predstavi Engleza polučio je Harry Kane u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Engleska je bila puno bolja i u drugom dijelu, ali rezultat se ne mijenjao. Engleski izbornik Thomas Tuchel na poluvremenu zamijenio svih 11 igrača. U srijedu će Englezi još igrati protiv Kostarike.

Hrvatska s Engleskom igra prvu utakmicu na mundijalu 17. lipnja u Dallasu. 

Ranije su nogometaši Paname, drugi protivnik Hrvatske u skupini Svjetskog prvenstva, odigrali 1-1 s Bosnom i Hercegovinom u zadnjoj pripremnoj utakmici u St Louisu. BiH je bila bolja u prvom dijelu te povela pogotkom Nikole Katića u 23. minuti, ali je panamski branič Jiovany Ramos izjednačio u sudačkoj nadoknadi.U nastavku su obje ekipe imale prilike za pobjedu, no ostalo je 1-1.Tribine stadiona Citypark u St Louisu gotovo je u potpunosti ispunila tamošnja inače vrlo brojna bošnjačka zajednica. 

Hrvatska će s Panamom igrati u Torontu, 24. lipnja.  Panamci su u pripremnim utakmicama izgubili (1-2) i remizirali (1-1) s Južnom Afrikom, izgubili od Meksika (0-1) i Brazila (2-6), remizirali s Bolivijom i BiH (1-1), te pobijedili Dominikansku Republiku (4-2). 

Engleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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