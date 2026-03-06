Uskoro počinje ljetno računanje vremena: Kazaljke pomičemo za sat unaprijed

Ljetno računanje vremena u 2026. počinje 29. ožujka u 2 sata ujutro, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 sata računa kao 3 sata, izvijestili su u petak iz Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Napomenuli su i da ljetno računanje vremena ove godine završava 25. listopada u 3 sata, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3 sata računa kao 2.

Ljetno računanje vremena

To se temelji na Vladinoj uredbi o ljetnom računanju vremena koju je donijela na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. i vrijedi od 2022. do 2026.

Tom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenijela Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ljetnom računanju vremena.

Različiti propisi o ljetnom računanju vremena standardizirani su u Europskoj uniji 1996. godine, a u međuvremenu su se pojavili brojni kritičari tražeći da se pomicanje kazaljki ukine.

Pritom se pozivaju na više istraživanja koja su pokazala da pomicanje sata u proljeće i u jesen negativno utječe na gospodarstvo i zdravlje ljudi.

Europska unija je 2018. predložila okončanje pomicanja sata, no do danas dogovor nije postignut.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Dr. Gorjanc o estetskom turizmu i idealima ljepote: 'Iskusni kirurg zna što ne treba operirati'