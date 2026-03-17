Isplati li se dati državi stan za priuštivi najam? Brojke u Splitu govore same za sebe

Na dobroj lokaciji stan od 68 metra četvornih vlasnici mogu iznajmljivati po većoj cijeni nego što im nudi država u programu priuštivog najma. Za Split APN nudi 12,2 eura po kvadratu.

"Pa ovaj stan konkretno po onome što bi dobili od države je nekih 730 eura to je cirka, u odnosu na kvadraturu. Dok se na tržištu stan oglašava za 900 eura i to je razlika", rekla je agentica za nekretnine Anita Mrčela i dodala da interesa ima.

U Splitu je prema procjenama ministarstva oko 17 500 praznih stanova.

Bolja zarada u turizmu

A zbog rasta troškova mnogi iznajmljivači su se okrenuli dugoročnom najmu, ali bez posredovanja države.

"Zapravo turistički najam nije možda nije jedni razlog zašto se neki stanovi ne koriste. Ali na kraju krajeva ako se ne bave turističkim najmom, gdje je zarada bolja, većina iznajmljivača se odlučila za dugoročni najam bez posredovanja države. Dio stanova se i dalje koristi, naši sugrađani koji žive u inozemstvu, povremeno dolaze u Split, a dio pripada starijim ljudima koji su odselili na zaleđe ili otoke, a stanove koriste samo povremeno", rekao je Ante Glavaš, dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Slab odaziv na obali

Za sada je stiglo ukupno 958 zahtjeva iz cijele Hrvatske. Najviše iz Zagreba, odnosno njih 346, slijede Osijek i Karlovac sa 38 zainteresiranih vlasnika praznih nekretnina.

Uz obalu prednjači Rijeka sa 34 prijave, iz Pule je stiglo 15, iz Zadra 14. Iz Šibenika svega 5, iz Splita 13, a iz Dubrovnika samo 7 prijava.

I sam ministar Bačić nagađa kako je vlasnicima na obali isplativije nekretnine dati u turistički najam. No, u ministarstvu su zadovoljni odazivom, te uz još jednostavnije uvjete, planiraju nastaviti s natječajem.

"Dovoljno je reći da bi za tisuću stambenih jedinica, koliko smo ih dobili u priuštivom najmu, uz ne znam kakav angažman države i građevinske operative, trebalo bi nam najmanje dvije do tri godine od trenutka dok pronađemo lokaciju dok izgradimo te stanove i uselimo naše sugrađane", rekao je ministar Branko Bačić.

Stav Splićana

"Sezona je problematična, ali to je odlična ideja. Sad šteta što ne koristi, ali doći će do pameti i to će promijeniti vjerojatno već iduće sezone", smatra Goran.

"Ja bih isto u turizam se bacio da imam prostor za iznajmiti. Ne bih preko države jer je to što daje država nije to baš povoljno", rekao je Kajo Benzon.

"Pa kome ću vjerovati, ako ne državi", poručio je Ivan.

Problem je i ugovor

Osim financijskih tu je još razloga manjeg interesa u Splitu, smatra agentica za nekretnine.

"S državom trebate sklopiti ugovor od minimum tri godine do 10 godina, a to je veliki period za vlasnike stanova jer oni tri godine najmanje ne mogu raspolagati tim stanom", rekla je agentica za nekretnine Mrčela.

S druge strane, oni koji potpišu ugovor odmah mogu očekivati isplatu 60 posto ukupnog iznosa, a ostatak dobiju na polovici najma. Za 958 vlasnika očito dovoljan motiv za prijavu.