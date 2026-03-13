Hrvati ustupili preko 950 nekretnina za priuštivi najam: Evo kakva je ponuda kvadrata i lokacija

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine priopćilo je kako je APN za priuštivi najam zaprimio 958 zahtjeva vlasnika nekretnina iz cijele Hrvatske, a najviše nekretnina ponuđeno je u Zagrebu.

Najviše nekretnina ponuđeno je s područja Grada Zagreba (346), a slijede Primorsko-goranska županija (70), Osječko-baranjska (63), Sisačko-moslavačka (63) i Zagrebačka županija (47).

Od najvećih gradova, nakon Zagreba, najveći broj prijava dolazi iz Osijeka (37), Karlovca (35) i Rijeke (34).

U Ministarstvu ističu da ukupni broj zahtjeva, njih 958, potvrđuje veliki interes građana za ovaj model aktiviranja praznih nekretnina.

U ponudama dominiraju stanovi

U ponuđenim zahtjevima prevladavaju stanovi, ukupno njih 555, s prosječnom površinom od 64,49 četvornih metara, pri čemu je najviše stanova između 50 i 60 četvornih metara. Zaprimljeno je i 283 ponuda za kuće i 74 za stanova u kući.

Najmanja ponuđena nekretnina je stan u Osijeku površine 22,30 "kvadrata", dok je najveća kuća u Slavonskom Brodu površine 315,26 četvornih metara.

Najveći stan ponuđen u Gradu Zagrebu ima 203,96 metara kvadratnih.

Prema broju soba, najzastupljenije su dvosobne i dvoipolsobne nekretnine, a zatim trosobne.

Najčešći najam na 10 i 5 godina

Vlasnici su sami mogli birati trajanje upravljanja nekretninama koje prepuštaju APN-u, pri čemu su se najčešće odlučili da to bude na rok od 10 godina (279) ili pet godina (253).

U Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji najčešće se bira desetogodišnji najam, dok se u Gradu Zagrebu najviše vlasnika odlučilo za petogodišnje razdoblje.

Dosad je pregledano 229 nekretnina, a dio zahtjeva i dalje je u obradi zbog potrebe za dodatnim dopunama dokumentacije.

Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike praznih nekretnina, APN priprema objavu javnog poziva za buduće zainteresirane najmoprimce, koji će biti raspisan za ona područja u kojima budu dostupne nekretnine.

Svi uvjeti i detalji prijave bit će objavljeni do kraja ovog mjeseca.

U Ministarstvu podsjećaju da je javni poziv za vlasnike praznih nekretnina u sklopu Programa priuštivog najma otvoren 18. prosinca 2025. godine i trajao je do 15. veljače 2026. godine. Bio je namijenjen vlasnicima nekretnina koje su bile prazne u posljednje dvije godine i koje su željeli dati na upravljanje APN-u na razdoblje od 3 do 10 godina.

Za to razdoblje vlasnicima se isplaćuje naknada u dvije rate, dok APN preuzima potpunu brigu o nekretnini, uključujući odnose s najmoprimcima.

