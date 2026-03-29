Procesije s maslinovim grančicama diljem Hrvatske: Posebno svečano u zagrebačkoj katedrali

Cvjetnicu su vjernici masovno obilježili i diljem Hrvatske. Početak je to Velikog tjedna kada su crkve ispunjene maslinovim i palminim grančicama. Prvi put nakon potresa, maslinove i palmine grančice ponovno su ispunile i Zagrebačku katedralu. Slavlje Cvjetnice u obnovljenoj Zagrebačkoj katedrali vjernici nisu htjeli propustiti, a poruku im je uputio zagrebački nadbiskup.

'Zamolimo Gospodina da nas u Veliki tjedan koji je pred nama pošalje kao ljude križa - ponizne, pomirene, spremne trpjeti iz ljubavi. Neka vaš dom, posao, škola, župa postanu mjesto gdje se nastavlja Kristova muka, ali i gdje se očituje njegova velika ljubav', poručio je s oltara nadbiskup Dražen Kutleša. Više pogledajte u prilogu Nike Bogović