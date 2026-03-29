'NEKA SAMO DOĐU' /

Pripremaju li Amerikanci kopnenu invaziju na Iran? Izvještaj otkriva dva cilja

A priprema li SAD, ključna NATO članica, kopnenu invaziju na Iran? Američki mediji izvještavaju da se Pentagon priprema i za tu opciju, iako tvrde da predsjednik Donald Trump nije donio konačnu odluku. Iz Irana stiže odgovor: Neka samo dođu, spalit ćemo ih!

Pentagon priprema kopnenu ofenzivu - ciljevi su iranski otok Harg i obala oko Hormuškog tjesnaca. Izvještaj je ovo američkog Washington Posta, dan nakon što je Središnje zapovjedništvo SAD-a potvrdilo da je na Bliski istok stigao ratni brod Tripoli s 3500 američkih marinaca.

29.3.2026.
20:06
Ana Trcol
IranSadDonald TrumpKopnena Invazija
