Uspjeh Maxa Verstappena teško je ponoviti: Evo što je napravio u Japanu

Max Verstappen godinama je dominirao na stazi Suzuka i upisao se među najuspješnije vozače u povijesti ove utrke. Niz od četiri uzastopne pobjede dodatno je učvrstio njegov status jednog od najdominantnijih vozača na ovoj stazi.

Takav kontinuitet rezultata svrstao ga je uz bok najvećim imenima Formule 1 koji su obilježili utrke u Japanu. Međutim, ovog vikenda situacija je bitno drugačija.

Zbog slabijeg nastupa u kvalifikacijama, Verstappen će utrku započeti tek s 11. startne pozicije, što značajno otežava mogućnost borbe za novu pobjedu.