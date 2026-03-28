Pogledajte najzanimljivije trenutke sa trećeg treninga Velike nagrade Japana

Akcija na stazi Suzuka za hrvatske fanove Formule 1 počela je u subotu u ranim jutarnjim satima, kada je treći slobodni trening poslužio kao posljednja prilika za momčadi da pronađu ritam prije napetih kvalifikacija.

Od samog početka najbrži je bio Kimi Antonelli u Mercedesu, koji je odvozio impresivnih 18 krugova i postavio najbolji rezultat dana 1:29.362. Njegov timski kolega George Russell bio je drugi s 0,254 sekunde zaostatka, dok je Ferrari zaostajao, s Charlesom Leclercom na trećem mjestu (+0,867), a Oscar Piastri zauzeo je četvrtu poziciju, smješten između dva Ferrarija.

Mnogo momčadi imalo dosta problema

Na početku treninga prvi su na stazu izašli vozači Alpinea, no ubrzo su im se priključili svi ostali. Trening je bio ispunjen incidentima i tehničkim problemima. Franco Colapinto imao je probleme s kontrolom bolida, dok je Sergio Perez zablokirao kotače i završio u šljunku. Valtteri Bottas požalio se na smještaj bolida Haasa na stazi, a Lando Norris je gotovo polovicu treninga proveo u garaži zbog problema s baterijom i ERS-om. Oliver Bearman okrenuo se za 180 stupnjeva, ali je uspio spasiti bolid i nastaviti vožnju, dok je Liam Lawson imao bliski susret sa mogućim izletanjem prema kraju treninga.

Norris odvozio najmanje krugova, Verstappen u velikom zaostatku

Najviše krugova odvozio je Carlos Sainz 25, slijedi Franco Colapinto s 24, dok je Norris imao najmanje 12 krugova. Prosjek odvoženih krugova bio je između 17 i 21.

Ferrari je preskočio McLaren i pokazao se kao najbliži izazivač Mercedesu, no razlika je i dalje značajna. Leclerc zaostaje više od osam desetinki za Antonellijem i šest desetinki za Russellom, dok Hamilton i dalje ima problema s pronalaženjem istog tempa. Lando Norris morao je nadoknađivati zaostatak zbog tehničkih problema, dok Max Verstappen i Red Bull nastavljaju borbu s performansama bolida. Verstappen je bio deveti, a Isack Hadjar jedanaesti, razdvojeni svega dvije desetinke, dok Verstappen zaostaje 1,4 sekunde za Antonellijem.

