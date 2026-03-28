Bili smo na Festivalu kulenove seke: Stigao rekordan broj uzoraka, a bira se i ljepotica

Poseban događaj u mjestu Velika kod Požege. U tijeku je Festival kulenove seke. Cilj mu je promocija ove tradicionalne suhomesnate delicije koja se pravi od najkvalitetnijeg mesa. Na ocjenjivanje je stiglo više od 120 uzoraka iz čitave Hrvatske, ali i Vojvodine, Mađarske, Češke, Slovačke te Bosne i Hercegovine.

Stručni žiri sve uzorke treba isprobati i ocijeniti koje će kulenove seke dobiti vrijedne nagrade i naravno koji će proizvođač ponijeti prestižnu titulu šampiona. Festival je poseban i po tome što sve uzorke degustira i ocjenjuje i publika, a bira se i najljepša djevojka - Ljepotica kulenove seke, kao i najljepše uređen stol.

Večeras je ovdje stigao rekordan broj uzoraka. Imamo 134 uzorka kulenove seke iz tri susjedne države i šest hrvatskih županija. Kulenova seka radi od najboljeg svinjskog mesa. Međutim, s vremenom je taj kulen postigao da on bude jako važan. Kulenovu seku željeli smo podići na viši nivo, pojašnjava nam Vladimir Protić, organizator manifestacije. Više pogledajte u prilogu