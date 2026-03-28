Ana: 'Rekli su da ne dramimo a tu visi antena od 100 kilograma i prijeti da će nekoga ubiti'

Za zagrebačke vatrogasce i dalje nema odmora. Zatrpani su stotinama intervencija zbog nevremena koje je poharalo grad. Uz njih su i dalje sve gradske službe koje pokušavaju omogućiti Zagrebu potpuno funkcioniranje a unatoč apelu da se ne ide na Sljeme, posla je bilo i za HGSS.

Posebnom užadi spasioci HGSS-a sat i pol spuštali su s Medvednice planinara koji je ozlijedio koljeno. Krenuo je prema Sljemenu unatoč upozorenju.

Marin Lukas, pročelnik HGSS-ove stanice Zagreb, kaže: "Nije bio moguć transport nosilima po planinarskoj stazi nego smo morali transportirat van staze, kosinama, s užadi do ceste."

Jučer su pak spuštali zaštitara s međustanice žičare Sljeme. Zbog opasnih uvjeta žičara neće raditi do ponedjeljka. U nevremenu je lakše ozlijeđeno pet osoba. Vjetar jačine do 120 kilometara na sat nemilice je čupao stabla, crijepove, antene.

"Palo bi na pod, al ga je drugi bor uz pomoć ove lipe zadržao. Nema većih problema osim što prijeti drugi bor, a tu su stube i tu djeca idu u školu", rekao je Vladimir Kovačević, Zagreb

"Zvali smo hitne intervencije i rekli su da ne dramimo da ima ozbiljnijih slučajeva. Ja ne znam jel mi dramimo jer tu visi antena od 100 kilograma i prijeti da će nekoga ubiti", kaže Ana Rečić, Zagreb.

Apel Grada Zagreba

Grad Zagreb i vatrogasci apeliraju da se zove samo ako je hitno. Imali su više od 850 intervencija. Neke se do danas nisu mogle odraditi.

"Kad su počeli ti mahovi, udari vjetra, svatko tko je bio na visini zna da je to izuzetno opasno i svatko mora paziti na sebe. Jedan kolega je pričao kad uzmete crijep u ruku ko jedro vas počne okretati i bacati", upozorava Siniša Jembrih.

Pomaže i Crveni križ. Onima kojima su stradali krovovi i podrumi. "Svi kojima su stradala krovišta mogu doći po foliju i mogu posuditi isušivač ako je voda ušla u njihove domove", rekao je Ante Mlinarić, Crveni križ Zagreb

"Krenulo je curit s balkona iz stana iznad u stan. A također mi je opalo par crijepova s kuće pa sam došao", otkriva Lovro Božić, Zagreb.

Na Mirogoju se srušilo više od 200 stabala. "Groblje će biti pušteno u promet. Ali apeliram da ako naši sugrađani već moraju doći da pristupaju prema grobljima oprezno", upozorava zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Apel je i da se ne ide u parkove. Djelatnici Zrinjevca imali su više od 450 intervencija. Prioritet su vrtići, prometnice i nogostupi. Uklanjaju i stabla s uništenih automobila.

Martin Klepo, Zagreb, kupio je auto prije osam dana: "Jučer kad sam došao ujutro šok i nevjerica. I onda prođeš malo niže i vidiš da ima još takvih situacija".

U centru 112 telefoni ne prestaju zvoniti. Od četvrtka više od 5400 poziva.

"Danas se to više odnosi na sanaciju šteta, krovova, kuća, zgrada. Dok je jučer uglavnom bilo oko uklanjanja drveća s prometnica, automobila, reklama," ističe Antonio Stanić, voditelj županijskog centra 112 Zagreb.

Uz sanaciju šteta od nevremena zagrebački vatrogasci imali su i redovne akcije. Pa su tako spasili i psa koji je upao u osam metara dubok šaht i vratili ga zabrinutoj vlasnici. Kažu da je bio prljav, ali veseo i neozlijeđen.