DHMZ objavio prognozu, ovoj regiji prijeti opasno vrijeme: A1 zatvorena zbog olujnog vjetra

Hrvatska je još uvijek na udaru lošeg vremena, iako je opasnost manje nego što je to bilo u vrijeme olujnog nevremena u četvrtak i petak. Vozače se upozorava da ne kreću na put bez zimske opreme. U Gradu Zagrebu još se uvijek zbraja šteta koja je nastala.

Tijek događaja pratite uživo na net-hr-u:

Pratite tijek događaja:

HGSS upozorio

8.35 - Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) poslala je u subotu upozorenje za izletnike i planinare na Medvednici.

Savjetuju im da zbog velike opasnosti od pada stabala do daljnjega potpuno izbjegavaju kretanje Medvednicom.

"Opasnost postoji na svim dijelovima Medvednice zbog posljedica orkanskog vjetra i velike količine snijega koja je pala u kratkom vremenu", navodi HGSS.

ZET - Tramvaji ne voze Maksimirskom

8.15 - Zbog posljedica jakog nevremena koje je pogodilo Zagreb, i u subotu se bilježe povremeni poremećaji u javnom prijevozu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.

ZET je na svojim stranicama objavio koje su sve linije u prekidu ili ne prometuju:

Zbog pada stabla na prometnicu, u prekidu je autobusna linija 139

Linija 140 ne prometuje jer je zatvorena Sljemenska cesta

Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera

Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Koledovčinoj, Kanalskim putem, Radničkom cestom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke.

Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani

Linija 13 ne prometuju

Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi

Žičara danas neće prometovati

DHMZ: Narančasto upozorenje izdano za Riječku regiju

8.00 - DHMZ je izdao žuto upozorenje za većinu zemlje, dok je Riječka regija pod narančastim upozorenjem i pod prijetnjom jake i olujne bure i sjevernog vjetra. Prijepodne se podno Velebita očekuju orkansi udari i najjača brzina vjetra od 110 kilometara na sat.

Na području Kvarnera i Kvarnerića mjestimice vrlo jaka bura s udarima vjetra od 65 do 100 kilometara na sat, a na Zapadnoj obali istre mjestimice pojačana bura s udarima vjetra od 65 do 75 kilometara na sat.

Jaka bura, mjestimice olujna, tijekom jutra i jaka olujna bura u Velebitskom kanalu, najjači udari vjetra od 65 do 150 kilometara na sat.

Zagrebačka regija također očekuje mjestimice olujne udare sjevernog vjetra do 65 kilometara na sat, uglavnom prema sjeveru regije.

Foto: DHMZ/Screenshot

Osječka regija - mjestimice olujni udari sjevernog i sjeverozapadnog vjetra do 65 kilometara na sat.

Gospićka regija - mjestimice olujni udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra (do do 65 kilometara na sat.

Lika - novi snježni pokrivač, visina snijega od 5 do 15 centimetara.

Kninska regija - jaka bura i sjeverni vjetar s olujnim udarima, najjači udari vjetra do 65 kilometara na sat.

Splitska regija - jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, najjači udari vjetra do 65 kilometara na sat.

Sjeverna Dalmacija - mjestimice jaka bura, najjači udari vjetra od 65 do 85 kilometara na sat.

Srednja Dalmacija - mjestimice jaka bura, najjači udari vjetra od 65 do 85 kilometara na sat.

Južna Dalmacija - ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, najjači udari vjetra od 65 do 75 kilometara na sat.

A1 zatvorena zbog olujnog vjetra

7.35 - Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50-DC27), a za ostala (osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama) je državnim cestama preko Gračaca i Knina)

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Paški most (DC106).

Foto: HAK

U priobalju puše olujni vjetar te su na pojedinim cestama zabrane za sve skupine vozila. Zbog zimskih uvjeta vožnje u Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak između vozila i da ne kreću na put bez zimske opreme.

Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici

7.35 - Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i Mosta Sava (36.km). Vozi se jednim trakom u oba smjera uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Subota u znaku mogućih opasnih vremenskih prilika

7.05 - Ujutro još uvijek vjetrovito, ali bez orkanskih udara vjetra za razliku od jučer. Prorijediti će se i oborine, mjestimična kiša većinom samo na istoku i krajnjem jugu, ali će se u gorju još povećavati snježni pokrivač. Na moru kraća sunčana razdoblja, dulja oko Istre. Puhat će umjeren, u središnjim i gorskim predjelima i vrlo jak sjeverni vjetar, na moru bura samo ponegdje s olujnim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake, a bit će i kraćih sunčanih razdoblja. Sjeverac umjeren, ponegdje još pojačan, ali temperatura osjetno viša, bit će između 9 i 12 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje pak oblačno s povremenom kišom. Sjeverni vjetar ovdje umjeren, ponegdje jak, a temperatura malo viša, bit će oko 10 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno pa i pretežno oblačno, ali uglavnom suho. Puhat će umjerena i jaka, na udare olujna bura i tramontana. Temperatura između 10 i 13 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu razvedravanje, ali i dalje razmjerno vjetrovito. Smanjuje se i naoblaka u gorju, najkasnije u Lici gdje još može biti slabog snijega. Temperatura viša od današnje, bit će između 11 i 14 Celzija, u gorju oko 5.

DHMZ: Rekordni udari vjetra

7.00 - Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da se udari vjetra iznad 115 kilometara na sat, poput ovog zabilježenog u petak, 27. ožujka u Zagrebu očekuju u razdoblju duljem od 100 godina.

Srednja brzina vjetra izmjerena u petak ujutro tijekom nevremena u Zagrebu iznosila je 55 kilometara na sat dok je na postaji Zagreb-Sokolovac izmjeren orkanski vjetar od čak 120,6 kilometara na sat, što je vrijednost koja se očekuje u razdoblju duljem od 100 godina, izvijestio je u petak navečer DHMZ.

Prema raspoloživim podacima, na postaji Zagreb-Sokolovac izmjeren je orkanski udar od 120,6 kilometara na sat dok su na lokacijama Zagreb-Maksimir (96,1 km/h) i Zagreb-Lisičine (101,9 km/h) zabilježeni orkanski, odnosno jaki orkanski udari vjetra.

Najveća dosad zabilježena vrijednost maksimalnog udara vjetra za lokaciju Zagreb-Maksimir izmjerena je u srpnju 2008. godine i iznosila je 94 kilometara na sat, što prema Beaufortovoj ljestvici odgovara orkanskom vjetru.

Analizom 14-godišnjeg niza podataka izmjerenih od 2010. do 2024. na lokaciji automatske postaje Zagreb - Maksimir pokazalo se da se na toj lokaciji može očekivati premašivanje udara vjetra od 90 kilometara na sat u prosjeku jednom u 10 godina, poput maksimalnog udara zabilježenog 19. srpnja 2023.

Udar od oko 100 kilometara na sat može se očekivati jednom u 25-godišnjem razdoblju, dok se vrijednosti iznad 115 očekuju u razdoblju duljem od 100 godina, poput ovog zabilježenog 27. ožujka 2026. godine, priopćio je Državni hidrometeorološki zavod.

Napominju da su na lokaciji Zagreb-Maksimir u petak, 27. ožujka uočene razlike u izmjerenim vrijednostima između pojedinih senzora, iako su neki međusobno udaljeni svega nekoliko desetaka metara, što dodatno potvrđuje izrazitu lokalnu varijabilnost udara vjetra.

S obzirom na to da su područja najjačih udara vjetra, vrlo malih horizontalnih razmjera, očekivana je izražena prostorna i vremenska varijabilnost tih vrijednosti, znatno veća nego kod srednjih mjesečnih brzina ili maksimalnih srednjih brzina vjetra.

DHMZ naglašava da se trenutačno radi o podacima koji nisu prošli sve stupnjeve kontrole, pa će se konačna ocjena moći dati tek nakon provedbe svih analiza i validacije podataka u skladu sa standardima Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

