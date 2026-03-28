OPASNE PRILIKE /

Nije kraj? Meteorolog najavio novo pogoršanje vremena: Snijeg, kiša i oblaci

Ponovno je poseban oprez potreban zbog vjetra, iako slabijeg, ali i novih desetak centimetara snijega u gorju

28.3.2026.
6:55
Dorian Ribarić
U danima vikenda postupno smirivanje vremena kako će ciklona polako odmicati na istok kontinenta. No, kako ostajemo na njenoj stražnjoj strani i dalje će djelovati na vrijeme u našim krajevima.

I subota u znaku mogućih opasnih vremenskih prilika, glavninom samo u noći i prvome dijelu dana, ali bez najvišeg stupnja upozorenja. Ponovno je poseban oprez potreban zbog vjetra, iako slabijeg, ali i novih desetak centimetara snijega u gorju.

SUBOTA

Ujutro još uvijek vjetrovito, ali bez orkanskih udara vjetra za razliku od jučer. Prorijediti će se i oborine, mjestimična kiša većinom samo na istoku i krajnjem jugu, ali će se u gorju još povećavati snježni pokrivač. Na moru kraća sunčana razdoblja, dulja oko Istre. Puhat će umjeren, u središnjim i gorskim predjelima i vrlo jak sjeverni vjetar, na moru bura samo ponegdje s olujnim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake, a bit će i kraćih sunčanih razdoblja. Sjeverac umjeren, ponegdje još pojačan, ali temperatura osjetno viša, bit će između 9 i 12 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje pak oblačno s povremenom kišom. Sjeverni vjetar ovdje umjeren, ponegdje jak, a temperatura malo viša, bit će oko 10 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno pa i pretežno oblačno, ali uglavnom suho. Puhat će umjerena i jaka, na udare olujna bura i tramontana. Temperatura između 10 i 13 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu razvedravanje, ali i dalje razmjerno vjetrovito. Smanjuje se i naoblaka u gorju, najkasnije u Lici gdje još može biti slabog snijega. Temperatura viša od današnje, bit će između 11 i 14 Celzija, u gorju oko 5.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti potkraj vikenda nešto mirnije i stabilnije, a osobito početkom novog tjedna, samo u Slavoniji uz malo kiše, u gorju tek rijetko slabe susnježice ili malo snijega. Neće biti odviše hladno, tek svježe, a jutra prohladno. No, od utorka opet oblačnije i vjetrovitije uz povremene oborine, susnježicu i snijeg u gorju, kišu u nizinama. No, bit će to pogoršanje manje intenzivno od jučerašnjeg.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčanije do utorka, čak će i bura u ponedjeljak prolazno malo popustiti. Bit će samim time ugodnije, ali već od utorka opet sve vjetrovitije, a uz promjenjivu naoblaku mjestimice može biti kiše ili kraćih pljuskova. Od srijede se čini bura još jača, osobito na sjevernom dijelu gdje će puhati orkanske jačine.

