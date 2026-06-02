Alarm u taboru Švicarske! Jedan od najboljih igrača mogao bi otpasti sa Svjetskog prvenstva

Švicarska nogometna reprezentacija suočila se s neočekivanim problemom uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu. Jedan od ključnih igrača nacionalne momčadi, Breel Embolo, nije otputovao sa suigračima u Sjedinjene Američke Države zbog administrativnih poteškoća povezanih s njegovim ulaskom u zemlju.

Kako je priopćio Švicarski nogometni savez, Embolov ESTA zahtjev, koji omogućuje državljanima određenih zemalja ulazak u SAD bez klasične vize, trenutno je pod dodatnom provjerom američkih vlasti. Razlog tome je sudski slučaj iz 2018. godine u kojem je švicarski reprezentativac bio uključen tijekom incidenta u Baselu.

„Nažalost, Breel Embolo trenutno ne može putovati u Sjedinjene Države s reprezentacijom. U stalnom smo kontaktu s nadležnim institucijama i očekujemo da će se igrač momčadi pridružiti tijekom dana ili najkasnije sutra“, poručili su iz Saveza.

Embolo je 2023. godine proglašen krivim zbog upućivanja višestrukih prijetnji te mu je izrečena uvjetna novčana kazna. Nakon što je žalbeni sud potvrdio prvostupanjsku odluku, švicarski mediji izvijestili su kako je nogometaš odlučio ne nastaviti pravnu bitku pred Saveznim sudom, čime je presuda postala pravomoćna.

Upravo bi ta činjenica mogla predstavljati prepreku pri ulasku u Sjedinjene Države, koje u određenim slučajevima dodatno provjeravaju osobe s kaznenim ili sudskim evidencijama.

Mogući izostanak Embola bio bi ozbiljan udarac za švicarsku reprezentaciju. Napadač je jedan od najiskusnijih igrača u momčadi te je tijekom reprezentativne karijere upisao 85 nastupa i postigao 23 pogotka. Također je nastupio na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine. Švicarska je na Svjetskom prvenstvu u grupi B sa Kanadom, Bosnom i Hercegovinom te Katrom.