'JOŠ SE DRŽIMO ZAJEDNO' /

Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir

Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Foto: Instagram

Par je veliku obljetnicu proslavio na zabavi uređenoj s velikim crvenim balonima, a dizajnerica je za tu prigodu odabrala upečatljivu crvenu kombinaciju s velikim cvjetnim detaljem, crvenim najlonkama i cipelama s perjem

2.6.2026.
16:28
Hot.hr
Instagram
Poznata hrvatska dizajnerica interijera, Mirjana Mikulec, podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najvažnijih trenutaka u svom privatnom životu. U vrijeme kada dugovječni brakovi postaju rijetkost, na dirljiv, ali i iznimno duhovit način, obilježila je 25. godišnjicu braka sa suprugom Krešimirom. Ovu značajnu prigodu, poznatu kao srebrni pir, ovjekovječila je serijom fotografija i otkrila duhoviti recept za njihovu ljubav.

"2.6.2001. Srebrni pir. Nakon 25 godina još se držimo zajedno... @kresimir_mikulec očito smo oboje tvrdoglavi", napisala je Mikulec uz galeriju fotografija koje svjedoče o zajedničkim godinama ispunjenim smijehom i ljubavlju. Par je veliku obljetnicu proslavio na zabavi uređenoj s velikim crvenim balonima, a dizajnerica je za tu prigodu odabrala upečatljivu crvenu kombinaciju s velikim cvjetnim detaljem, crvenim najlonkama i cipelama s perjem. Svoj osvrt na četvrt stoljeća braka zaključila je u prepoznatljivom stilu: "Čudo ili talent - još uvijek istražujemo".

Njezina iskrenost i humor odmah su izazvali lavinu pozitivnih reakcija. U komentarima su se zaredale čestitke brojnih poznatih lica s domaće scene, poput Morane Mamić i Anite Dujić, ali i pratitelja koji su dijelili vlastita iskustva.

"Čestitke! Evo par za koji čujem da isto danas slavi srebrnu obljetnicu kao i mi", napisala je jedna pratiteljica. Fotografije otkrivaju isječke iz zajedničkog života, od opuštene vožnje u kabrioletu do elegantnih večernjih izlazaka i nazdravljanja čašom vina, prikazujući partnerstvo koje se očito temelji na čvrstim temeljima, ali i zajedničkoj radosti.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
