Mirjana Mikulec pokazala lijepu kćer Mateu pa otkrila novosti: 'Ponosna sam na tu mladu ženu'

Poznata dizajnerica interijera i poduzetnica Mirjana Mikulec (50), iako poznata po svom neumornom radnom tempu i brojnim projektima, nakratko je predahnula od poslovnih obaveza kako bi obilježila poseban dan u svojoj obitelji.

Putem društvenih mreža podijelila je dirljivu objavu posvećenu kćeri Matei povodom njezinog 24. rođendana, pokazavši svoju nježniju, majčinsku stranu.

Uz niz fotografija koje prikazuju Mateu kao odraslu, elegantnu djevojku, ali i nostalgične uspomene iz djetinjstva, Mirjana je napisala posvetu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. "Matea, izrasla si u divnu, pametnu i prekrasnu mladu ženu — lijepu izvana, a još ljepšu iznutra," istaknula je ponosna majka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rođendan proslavili u Londonu

Matein rođendan obitelj je proslavila u Londonu, a za Net.hr Mirjana je otkrila kako je izgledao ovaj poseban dan.

"Matein 24. rođendan smo proslavili u Londonu, u gradu u kojem danas živi, a mene svaki njezin rođendan podsjeti koliko brzo prolaze godine. Ponosna sam kada vidim tu mladu ženu koja hrabro slijedi svoje snove i gradi svoj put", kazala nam je dizajnerica interijera.

Obitelj na prvom mjestu

Inače, iako Mirjana vodi uspješan studio s više od 30 zaposlenih, ova objava dokazuje da joj je obitelj uvijek na prvom mjestu. Dok njezina druga kći Mia gradi put u glumačkim vodama, Matea je ovoga puta bila apsolutna zvijezda majčinog Instagram profila.

Pratitelji su, očekivano, objavu dočekali s oduševljenjem, obasipajući slavljenicu čestitkama i komplimentima. "Sretan rođendan predivnoj kćeri", "Predivna je", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografija. Ovakvi trenutci podsjećaju da iza uspješne poslovne žene, koja godinama diktira trendove uređenja interijera u regiji, stoji prije svega majka puna ljubavi i podrške.

Mirjanine savjete i dozu inspiracije za uređenje interijera možete pronaći u emisiji InDizajn koju možete gledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Istina koju vam ne govore: U vašoj kremi za lice možda pliva morski pas