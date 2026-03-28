Zagorje pod vodom, poplava prodirala u kuće: Snimka iz zraka pokazala jačinu nevremena
Poplavljena su i gradilišta te brojne poljoprivredne površine
Nevrijeme koje je proteklih dana protutnjalo kroz Hrvatsko zagorje iza sebe je ostavilo brojne posljedice, javlja u subotu portal Zagorje International.
Na području Zaboka najgore je prošao Lug Zabočki.
Kao što se vidi na snimkama koje su iz zraka snimljene u petak, dobar dio naselja je pod vodom.
Voda ulazila u kuće
Obližnji potoci i rijeke su se izlijevale, a poplava je prodrla i u nekoliko obiteljskih kuća.
Poplavljena su i gradilišta te brojne poljoprivredne površine.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da u subotu ne bi trebalo biti oborina u Zagorju pa se ne očekuje da će vodostaj dodatni rasti.
