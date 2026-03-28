IZLILE SE RIJEKE /

Zagorje pod vodom, poplava prodirala u kuće: Snimka iz zraka pokazala jačinu nevremena

Foto: Zagorje International/TikTok screenshot

Poplavljena su i gradilišta te brojne poljoprivredne površine

28.3.2026.
Nevrijeme koje je proteklih dana protutnjalo kroz Hrvatsko zagorje iza sebe je ostavilo brojne posljedice, javlja u subotu portal Zagorje International.

Na području Zaboka najgore je prošao Lug Zabočki.

Kao što se vidi na snimkama koje su iz zraka snimljene u petak, dobar dio naselja je pod vodom.

 

@ivanaivan6l #poplava🌊 #Zabok ♬ Epic Synthesis - BH in Play

 

Voda ulazila u kuće 

Obližnji potoci i rijeke su se izlijevale, a poplava je prodrla i u nekoliko obiteljskih kuća.

Poplavljena su i gradilišta te brojne poljoprivredne površine.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da u subotu ne bi trebalo biti oborina u Zagorju pa se ne očekuje da će vodostaj dodatni rasti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dan koji Zagreb neće zaboraviti: 'Prestrašno je bilo. Ovo se ne pamti'

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike