Hrvatskoj stigla dobra vijest iz Bruxellesa: Odobrena državna potpora od osam milijuna eura

Europska komisija odobrila je hrvatski program državnih potpora u vrijednosti od 8 milijuna eura za potporu ribarskim poduzećima koja se suočavaju s povećanim cijenama goriva zbog krize na Bliskom istoku.

Program je odobren na temelju privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok, koji je Komisija donijela 29. travnja 2026.

Hrvatska mjera

Hrvatska je Komisiji prijavila program u vrijednosti od 8 milijuna eura za potporu poduzećima koja se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva. Cilj je tog programa ublažiti učinak povećanja cijena goriva do kojeg je došlo zbog krize na Bliskom istoku u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2026. Bit će na snazi do 31. prosinca 2026.,a potpora će se dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava. Ovisno o vrsti ribarskog plovila, potpora može pokriti do 70 % dodatnih troškova goriva ili biti ograničena na 50 000 EUR po poduzeću.

Komisija je program ocijenila na temelju pravila EU-a o državnim potporama, a posebno članka 107.stavka 3. točke (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji državama članicama omogućuje da pod određenim uvjetima podupiru razvoj određenih gospodarskih djelatnosti, te na temelju odjeljaka 1. i 2.1. privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok. Komisija je utvrdila da je program u skladu s uvjetima iz privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok. Konkretno, potpora će se dodjeljivati na temelju programa s jasnim procijenjenim sredstvima, a pružit će se kako bi se privremeno podupro razvoj poduzeća koja se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva. Komisija je zaključila da je program potreban, primjeren i proporcionalan za olakšavanje razvoja gospodarske djelatnosti i da ne utječe negativno na trgovinske uvjete u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno zajedničkom interesu. Stoga je Komisija odobrila hrvatski program na temelju pravila EU-a o državnim potporama.

Kontekst

Komisija je 29. travnja 2026. donijela privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok kako bi državama članicama omogućila da podupru gospodarstvo EU-a u kontekstu krize na Bliskom istoku. Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok ciljani je i privremeni okvir za ublažavanje posljedica krize za neke od najpogođenijih gospodarskih sektora: poljoprivredu, ribarstvo, promet i energetski intenzivnu industriju. Bit će na snazi do 31. prosinca 2026. Tijekom njegova razdoblja primjene Komisija će preispitivati sadržaj, područje primjene i trajanje okvira s obzirom na razvoj situacije na Bliskom istoku i opću gospodarsku situaciju. Iako je prelazak na zeleno gospodarstvo i dalje dugoročno rješenje za zaštitu poduzeća iz EU-a od učinaka globalnih energetskih šokova, privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok državama članicama omogućuje da djeluju odmah kako bi se pobrinule da trenutačna kriza ne oteža nepopravljivo rast najizloženijih poduzeća. U tu svrhu potpore mogu biti u različitim oblicima za poduzeća koja posluju u sektorima poljoprivrede, ribarstva i prometa, uključujući potpore koje se temelje na stvarnoj potrošnji kako bi se pokrio dio povećanih cijena goriva ili gnojiva i pojednostavnjeni pristup za male iznose potpora.

Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok obuhvaća i privremenu prilagodbu okvira za državne potpore u sklopu Plana za čistu industriju, čime se zbog naglog porasta cijena električne energije povećavaju fleksibilnost i intenzitet potpore.

Dodatne informacije o privremenom okviru za mjere državne potpore u kriznim situacijama za Bliski istok dostupne su na internetu.

Dodatne informacije

Verzija današnje odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.123451 u registru državnih potpora na Komisijinim internetskim stranicama o tržišnom natjecanju. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu Competition Weekly e-News.