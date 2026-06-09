Europa mobilizira do 25 milijardi eura za čistu energiju, Šuica: 'Imamo velik neiskorišteni potencijal'

Europska unija u utorak je pokrenula transmediteransku suradnju u području obnovljive energije i čistih tehnologija (T-MED), vodeću inicijativu u okviru Pakta za Mediteran, izvijestili su iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Cilj ove inicijative ubrzati je razvoj energije iz obnovljivih izvora, vodika, proizvodnje čistih tehnologija i modernih elektroenergetskih mreža u cijeloj mediteranskoj regiji te tako poduprijeti integriranije, održivije i međusobno povezanije mediteransko energetsko tržište.

T-MED su tijekom Europskog tjedna održive energije predstavili povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica i povjerenik za energetiku i stanovanje Dan Jørgensen, a u okviru te inicijative planira se mobilizirati do 25 milijardi eura očekivanih ulaganja do 2035.

"Mediteranska regija ima iznimno velik neiskorišteni potencijal za energiju iz obnovljivih izvora – 2300 GW, što je više nego dvostruko više od trenutačnog kapaciteta EU-a. Osim toga, troškovi solarne energije i energije vjetra u toj su regiji 30 do 40 posto niži nego u Europi.

Unatoč tome, mnoge mediteranske zemlje i dalje uvelike ovise o fosilnim gorivima, zbog čega su osjetljive na cjenovne šokove i geopolitičke napetosti te izložene riziku od zaostajanja u ostvarenju klimatskih ciljeva. Ta regija ima potencijal da postane jedno od vodećih svjetskih središta za obnovljivu energiju i čiste tehnologije. U kontekstu aktualne geopolitičke nesigurnosti, sve veće potražnje za energijom i sve većih klimatskih pritisaka iskorištavanje tog potencijala u zajedničkom je interesu EU-a i njegovih partnera na južnom Mediteranu", kazala je povjerenica za Mediteran, Dubravka Šuica.

Jačanje energetske suradnje na Mediteranu

Europska komisija stavila je na raspolaganje više od 5 milijardi eura jamstvenog kapaciteta u okviru Europskog fonda za održivi razvoj plus. Taj jamstveni kapacitet pridonijet će poticanju javnih i privatnih ulaganja u sektore koje pokriva T-MED.

"Aktualna energetska kriza pokazala je da sigurnost opskrbe energijom ne može ovisiti samo o diversifikaciji uvoza fosilnih goriva. Moramo prijeći na elektrificirane energetske sustave koji se temelje na čistoj energiji, snažnoj međupovezanosti i učinkovitim mrežama.

Ova će inicijativa biti ključ za oslobađanje neiskorištenog potencijala čiste energije na području južnog Mediterana i poticanje ulaganja u čiste tehnologije. To će pridonijeti smanjenju izloženosti cjenovnim šokovima povezanima s fosilnim gorivima, što je u interesu i Europe i cijele mediteranske regije", kazao je povjerenik Jørgensen.

Glavni je cilj inicijative T-MED jačanje energetske suradnje na cijelom Mediteranu. Očekuje se da će inicijativa do 2035. pridonijeti razvoju 15 gigavata novih kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora, poduprijeti regulatorne reforme u partnerskim zemljama i pomoći u otvaranju više od 100 000 radnih mjesta u sektorima čiste energije.

T-MED će povezivanjem država, financijskih institucija, privatnih aktera i lokalnih dionika promicati prekograničnu suradnju i strateška energetska partnerstva. Podupiranjem diversifikacije energetskih sustava i lanaca opskrbe inicijativa će povećati sigurnost opskrbe energijom, ojačati konkurentnost, poduprijeti dekarbonizaciju te pridonijeti dugoročnom blagostanju i stabilnosti regije, kako za EU, tako i za njegove partnerske zemlje na južnom Mediteranu.

Stupovi za poticanje ulaganja

Pet stupova za poticanje ulaganja, suradnje, vještina i trgovanja energijom iz obnovljivih izvora te čistih tehnologija

T-MED će se provoditi u okviru pet koordiniranih djelovanja:

1. mobilizacija ulaganja: u okviru T-MED-a okupit će se Komisija, europske i međunarodne financijske institucije te privatni sektor kako bi se smanjili rizici ulaganja, privuklo financiranje i poduprli projekti u području energije iz obnovljivih izvora i čistih tehnologija u cijeloj regiji;

2. regulatorna suradnja: T-MED će partnerskim zemljama pružati podršku u poboljšanju ulagačke klime, među ostalim pojednostavnjenjem postupaka izdavanja dozvola, usklađivanjem propisa i smanjenjem prepreka ulaganjima;

3. razvoj vještina: program vještina u okviru T-MED-a pridonijet će usklađivanju strukovnog osposobljavanja s potrebama sektora čiste energije, čime će se lokalnoj radnoj snazi omogućiti iskorištavanje novih mogućnosti zapošljavanja koje proizlaze iz energetske tranzicije. Konkretno, program vještina obuhvaćat će potporu moderniziranim sustavima tehničkog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, jačanje sveučilišnih partnerstava i promicanje izvrsnosti u inženjerstvu, digitalnim tehnologijama i zelenom financiranju;

4. nadogradnja infrastrukture i trgovanje energijom iz obnovljivih izvora: mobiliziranjem ulaganja u narednim godinama T-MED će podupirati modernizaciju elektroenergetskih mreža, promicati prekograničnu trgovinu energijom i poticati uvođenje pametnih tehnologija za bolju integraciju energije iz obnovljivih izvora u energetske sustave;

5. industrijska suradnja u području čiste tehnologije: T-MED će podupirati lokalnu proizvodnju i otpornije lance opskrbe te poticati inovacije i industrijska partnerstva na cijelom Mediteranu.

Sljedeći koraci

Komisija je objavila poziv na iskaz interesa za privatne ulagače (kao što su komercijalne banke, upravitelji imovine i fondovi s društvenim učinkom), otvoren do 15. lipnja, te poziv na iskaz interesa za nositelje projekata (kao što su poduzeća koja razvijaju projekte), otvoren od danas (9. lipnja) do 15. kolovoza.

Europska komisija predsjedat će prvim operativnim sastankom platforme za ulaganja T-MED, koji će se održati do listopada 2026. Do 2027. uspostavit će se prva industrijska suradnja EU-a i Mediterana u području čistih tehnologija, koja će okupiti poduzeća s obje strane Sredozemnog mora.

Podsjetimo, Pakt za Mediteran pokrenut je 28. studenoga 2025. u Barceloni, a cilj mu je ojačati suradnju i partnerstvo EU-a sa zemljama Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Organiziran je u tri stupa, uključujući „Snažnija, održivija i integriranija gospodarstva”, te se u njemu T-MED navodi kao jedna od glavnih inicijativa.