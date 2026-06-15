Roko Blažević zapjevao Vatrenima, a onda je uslijedio susret s holivudskom zvijezdom

Mladi hrvatski pjevač Roko Blažević (26), koji je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu 2019. godine, podijelio je na svom Instagram profilu trenutke za pamćenje. Uoči prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, Blažević je dobio jedinstvenu priliku zapjevati Vatrenima, a večer mu je donijela i neočekivani susret s jednim od najvećih glumaca današnjice, koji odnedavno ima i hrvatske korijene na papiru.

Noć za pamćenje uoči Svjetskog prvenstva

„Još uvijek procesuiram ovo“, napisao je Roko uz seriju fotografija koje svjedoče o posebnoj večeri. Na njima pozira nasmijan uz kapetana Luku Modrića i jednog od stupova obrane, Joška Gvardiola. Vidljivo je da je atmosfera bila ispunjena ponosom i pozitivnom energijom uoči važnog sportskog natjecanja. Kako je pjevač istaknuo, bila je to „nevjerojatna privilegija upoznati igrače i nastupiti za hrvatsku reprezentaciju“.

Događaj je održan u sklopu promocije „Croatia in the Game – Tourism. Sport. Culture. Flavours.“ u Virginiji, s ciljem predstavljanja Hrvatske na američkom tržištu za vrijeme Svjetskog prvenstva. Budući da Blažević trenutno živi i studira glazbu u Los Angelesu, bio je idealan glazbeni gost za ovu prigodu, spajajući tako glazbu i sport u promociji domovine. Njegovi obožavatelji bili su oduševljeni, a u komentarima su mu poručili: „Sve je to tebi tvoja borba dala“ i „Tako sam sretna zbog tebe! Zaslužuješ ovo.“

Holivudski glumac s hrvatskom putovnicom

Ipak, najveće iznenađenje bio je susret sa slavnim glumcem Johnom Malkovichem. Roko je otkrio kako je s njim imao priliku razgovarati o glazbi, Euroviziji i budućim planovima. U šali je spomenuo i glumčevu majicu s natpisom „I Don’t Take Selfies“.

Malkovich, koji je hrvatskog podrijetla, nije bio ondje slučajno. On je glavno lice nove kampanje Hrvatske turističke zajednice pod nazivom “Croatia – I Hear It's Beautiful”, koja je upravo na tom događaju doživjela svoju premijeru. Kao kruna njegove povezanosti s domovinom predaka, na jednoj od Rokovih fotografija Malkovich ponosno drži svoju novu hrvatsku putovnicu, simbolizirajući tako i službeno svoju ulogu ambasadora hrvatske kulture i ljepote.

Ova objava nije samo zabilježila poseban trenutak u životu mladog pjevača, već je i savršeno sažela spoj sporta, kulture i globalne promocije Hrvatske, pokazavši kako se nacionalni ponos može slaviti na različite, ali jednako snažne načine.