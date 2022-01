Splitski pjevač Roko Blažević, kojeg mnogi pamte po nastupu na Eurosongu, već pet mjeseci živi u Los Angelesu, gdje pohađa jedan od najprestižnijih glazbenih fakulteta u svijetu - Los Angeles College of Music. Nedavno je posjetio obitelj u Hrvatskoj i za InMagazin ispričao kako izgleda njegov život u Americi.

"Uspio sam uhvatiti priliku, imam online predavanja, tako da sam došao iznenaditi malo svoje, nisam nikome javio tako da je bilo zabavnih reakcija. Pogotovo od starijih članova obitelji, bake kojima srce nije najsigurnije. Ali evo, lijepo je biti doma, stvarno je najljepše biti doma, lijepo je biti i tamo, ali kako kažu: "Svugdi pođi, kući dođi!", rekao je Roko.

Dodao je i da mu najteže pada hrana koja je u ponudi u Los Angelesu.

"Nikad nisam znao koliko treba cijeniti našu spizu i mislim da je trenutačno najbolja u svijetu, a tamo je nekako sve istog okusa. Sve je lažno, sve je GMO i to mi je još uvijek onako bolna točka i pokušavam se naviknuti, ali teško. Dinstam papriku, a ono sve zeleno po tavi. Rekao sam: "O. K., nešto ćemo drugo pojesti...", kazao je.

Oduševio ga je grad

Za grad Los Angeles ima samo riječi hvale.

"Grad je stvarno kao u filmovima i to je onako jedna od prvih reakcija koje sam imao kad sam došao tamo. Kad sam prošetao centrom grada, kad sam prošao po Hollywood bulevaru, stvarno imaš osjećaj pa ja sam tu. Neki od moje ekipe s faksa su sreli Jennifer Hudson i još neke glumce. Doslovno ih možeš sresti na svakom koraku, nikakvi tjelohranitelji ili slično, ljudi jednostavno žive svoj život i uživaju", rekao je.

Roko se posvetio učenju za studij te otkrio kako se na ljubavnom planu zasad ništa ne događa.

"To je isto još jedna stvar koju sam shvatio kad sam došao tamo, da imamo i najljepše cure na svijetu ovdje. Nisu loše Amerikanke ali nekako mentalitet je drugačiji i mislim da se ja na to još navikavam. To je stvarno multikulturalni grad i država ali eto nikad ne reci nikad - vidjet ćemo", zaključio je.