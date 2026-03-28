Tomašević otkrio koliku odštetu možete očekivati: 'Ne dajemo 5000 eura za skupocjena vozila'

Srušena stabla u dvorištima, počupani krovovi, uništeni automobili, oštećeni domovi. Više od tisuću intervencija imali su zagrebački vatrogasci do ovog trenutka i brojka neće stati na tome.

O posljedicama nevremena i odštetama za RTL Danas govorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Koliko vremena će proći da se maknu sva drveća koje su pale po kućama, dvorištima i ostalo?

Pa da treba reći da inače zagrebački vatrogasci imaju nešto preko tri tisuće intervencija godišnje, a sada su u 48 sati imali 1074 intervencije odrađene. Još ih je ostalo negdje 200-tinjak koje nisu gotove. Sutra im dolazi ispomoć u vidu pet visinskih vozila na ovih deset koja imamo već ovdje u gradu Zagrebu, tako da očekujem sutrašnje sutra do kraja dana da će sve intervencije biti riješene.

Ima građana koji se bune da čekaju i čekaju vatrogasci

Mogu reći za početak da je, otkad sam gradonačelnik Vatrogasnoj postrojbi udvostručen proračun, da smo povećali i broj vozila i broj vatrogasaca. Evo, recimo kada govorimo o otklanjanju posljedica nevremen, trenutačno u Zagrebu samo na tome fokusirano radi i preko 1000 radnika, od Holdinga ZET-a. Možda najbitniji su ovi grajferi. To su strojevi koji operiraju radnici Zrinjevca, koji mogu ukloniti vrlo brzo ta stabla, a mi smo ih imali 11 2023. godine, a sad ih imamo 35.

Vidjeli smo danas doista brojne radnika. Poruka SRUUK-a da nema škole došla je 7.42. Je li to bilo prekasno?

Pa ono što je bilo ključno jest da poruku da nema škole smo donijeli zajedno, ministar i ja. Čuli smo se prvi put oko pet, donijeli smo odluku do šest, kad smo dobili u 5.47 od DHMZ-a vremensku prognozu za taj dan. Mi smo tu poruku javno medijima poslali 6.30 već, a onda isto tako i ravnateljima, koji su onda preko nastavnika direktno komunicirali roditeljima. To je najbitnije, a sad, je li bilo tu još nekih stvari koje su mogle biti bolje, bit će sigurno vremena za analizu. Moram reći da je koordinacija između državnih i gradskih službi u 48 sati bila stvarno dobra.

Stranicu za prijavu šteta niste još otvorili?

Nismo. Planiramo otvoriti u ponedjeljak. Mogu reći da ne možemo proglasiti prirodnu nepogodu jer to s obzirom na proračun Grada Zagreba, zapravo zakonski nije niti moguće, ali ćemo ići kao 2023. godine kad je bila oluja s pomoćima prema građanima. Tada smo isplaćivali 70 posto troškova oštećenog vozila, a ne možemo ići na 100 % u odnosu na one koji imaju kasko osiguranje i plaćaju to, ali 70 % isto je dosta visoki iznos.

Ako je nekom razbijena haube, trošak je tisuću eura. Vi ćete im dati 700 eura?

Tako je. 70 posto iznosa štete i sve do nekog apsolutnog limita. Za skupocjena vozila ne dajemo 5.000 eura ili više. Isto tako za štete na stambenim objektima u vidu krova, prozora, staklene fasade, ograde. Više informacija gdje se mogu građani prijaviti dobit će u ponedjeljak.

Nije da će biti nezadovoljnih s time? Znate kad se priča o elementarnim nepogodama, onda građani dobiju iznimno mali iznos?

Mislim da kad se proglasi prirodne nepogode, ako se ne varam, može se dobiti maksimalno 15 %. Tako da, ovo je ipak puno veći iznos i tako je bilo i prije. Pomoći ćemo građanima.

Bilo je nešto i kritika ovih dana ne samo građana koji čekaju vatrogasce, koji zaista imaju puno posla, nego političkih kritika. Je li ova situacija određena brzo kako ste vi zapravo željeli?

Imali smo 120 kilometara na sat vjetar. Evo, recimo, ako uspoređujem broj stabala koji je pao na Mirogoju, danas je informacija da ih je bilo čak 400, a 2023. godine ih je palo 200. Na Maksimiru samo je u prvoj procjeni palo preko 3.000 stabala. Stvarno su velike štete i Grad funkcionira. Evo, danas je već cijela tramvajska linija popravljena, izuzev tramvajske linije prema žičari. Sve autobusne linije trenutačno voze osim Sljemenske ceste koja je zbog sigurnosti zatvorena.

Pozivam građane nemojte ići na Medvednicu. Stvarno je opasno što se tiče dubokog snijega i velikog broja stabala koji pada pod težinom snijega, čak i kad nema vjetra. I danas se HGSS spuštao ozlijeđenog planinara. Ne bih htio da se takve stvari sutra ponove ako bude lijepo vrijeme. Isto tako, apeliram građanima da ne idu u parkove jer bez obzira na stvarno brzo klanje u odnosu na 2023. godinu jer smo utrostručili broj grajfera, povećali broj radnika u Zrinjevcu i Čistoći u zagrebačkim cestama pojačali kapacitete vatrogasne postrojbe. Na zelenim površinama će tjednima, ako ne i mjesecima trajati sanacija

U utorak novo pogoršanje vremena. Jeste spremni za tu situaciju, hoće li doći SRUUK poruka 'Dolazi loše vrijeme'?

Koordinirat ćemo se s državnim službama oko toga i Državnom hidrometeorološkom zavodu. Vidjet ćemo kako će biti vremenske prognoze. Međutim, ono što je ključno da koristimo sad za vikend i to što se smirio vjetar, posebice sutra za visinske radove. Tako da se taj dio intervencija koji se dosad nije smio odrađivati zbog sigurnosti vatrogasaca i drugih radnika odradi. Pošto ljudi rade stvarno bez prestanka skoro 48 sati, neki u duplim smjenama, morat ćemo sutra odmoriti dio ljudi, da možemo biti spremni za početak sljedećeg tjedna, ako bude nova nevremena.