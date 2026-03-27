Spašena šesteročlana obitelj! Heroina akcije: 'Pronašli su ih praktički u zadnji čas'

Članovi HGSS-a iz Ogulina spasili su šesteročlanu obitelj koja je zapela u snježnim nanosima.

Vozili su se iz Like prema Plaškom, kroz slabo naseljeno područje koje je mjestimično bez mobilnog signala. Rodbina nije znala gdje bi se obitelj mogla nalaziti.

Malo poslije 21 sat, spašavateljima je u pomoć priskočila i ralica pa su uspjeli doći do obitelji i njihovog vozila, koje je ostalo i bez goriva.

Reporterka RTL-a Danas, Ida Balen, razgovarala je s jednom od heroina ove akcije, Dinom Bottom.

Kako je to sve izgledalo? Kada ste krenuli u akciju?

U akciju smo krenuli oko 21.45 sati, nakon što smo poziv dobili u 21.15 sati. Dojava je stigla preko sustava, a radilo se o obitelji koja je praktički nestala na jednom potezu. Kontaktirali smo rodbinu koja nam je rekla otprilike kamo su se kretali, pa smo tako suzili područje potrage.

Zatim smo kontaktirali cestovne i zimske službe Grada Ogulina, Karlovca i Otočca, s obzirom na to da se radilo o području između dvije županije. To se pokazalo fantastičnim i jako dobro izvedenim jer su nam oni rekli kada su zadnji put vidjeli automobil. Tako smo dodatno suzili područje, a potom nas je pročelnik stanice i vođa akcije podijelio u dva tima, tako da je svaki tim krenuo iz drugog smjera.

U pomoć su nam priskočile ralice; stvarno se ne bismo mogli probiti nikako da nije bilo njih. Čak su i oni imali problema, a dodatne poteškoće stvarali su nam snijeg, mećava i stabla koja su pala preko ceste.

A to ste onda na kraju i pilili, sve što ste mogli?

Da, radili smo s motornim pilama, njih uvijek imamo sa sobom. Uspjeli smo doći do određene točke, ali je onda onaj drugi tim, koji je krenuo iz suprotnog smjera, uspio doći do obitelji. Pronašli su ih praktički u zadnji čas jer im je već ponestajalo goriva. Grijali su se u automobilu nekoliko sati, pa smo ih odmah prebacili u naš Defender, utoplili ih i evakuirali.

Znači, nije bilo nikakvih posljedica, osim pretrpljenog straha?

Da, nije bilo težih posljedica. No, da nismo došli tada, potraga bi se jako odužila u noć.

Koliko je sve skupa trajalo?

Povratak u stanicu bio je oko 1.30 sati ujutro, što se smatra službenim završetkom akcije.

Vjerojatno je i vama teško, koliko god se čovjek pokuša isključiti emotivno, ipak je četvero djece bilo u pitanju. Imali ste samo informaciju da su nestali – što vam prolazi kroz glavu u tim trenucima?

Uf, svašta. Svakakve scenarije sam počela vrtjeti po glavi. Kolege gorski spašavatelji, koji imaju više iskustva, rekli su mi da se smirim. Cijelo sam se vrijeme nadala da su samo zapeli u snijegu i da se nije dogodilo ništa lošije, u smislu nesreće. Na kraju je ispalo najbolje što je moglo.

Jesu li vam se javili danas možda, jesu li zahvalili Gorskoj službi?

Mislim da jesu, da, da, jesu.