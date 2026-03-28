Ovako izgleda Anina noćna mora: 'Djeca i ja smo doživjeli veliki šok!'

'KAO FILM KATASTROFE' /

Srušena stabla u dvorištima, počupani krovovi, uništeni automobili, oštećeni domovi! Tako izgledaju pojedini dijelovi grada Zagreba - sad kada je oluja prošla - čeka ih borba za odštetu.

Ovako izgleda Anina noćna mora - više od 20 porušenih stabala u dvorištu zgrade, uništena fasada, ali i krov.

Na pitanje kako se osjeća, Ana Krivec iz Zagreba kaže: "Ugroženo. Ja sam još uvijek u stanju šoka. Djeca i ja smo u tom trenu bili u kući. Veliki šok smo doživjeli."

Nakon šoka, vrijeme je za procjenu štete. Ovo nije prvi put da se u ovdje dogodila katastrofa, no problem godinama ostaje isti: tko će tu štetu i sanirati? Hrastova šuma u vlasništvu je Republike Hrvatske.

"Na moje inzistiranje došla je ekipa iz Hrvatskih šuma, s jednom ili dvije ručne pile. Međutim i sami su vidjeli da je potrebna malo teža mehanizacija. Okrenuli su se i otišli. Apeliram na hitnu sanaciju, da se opet ne bi dogodilo nešto ovako. Rekli su mi da pošaljem mail", priča Ana.