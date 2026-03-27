Ravnatelj DHMZ-a objasnio što je to pogodilo Zagreb: 'Školski primjer brzih ciklona'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola.

Gost RTL-a Danas je bio ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Güttler.

Očekuje li nas smirivanje vremena?

Danas još na području središnje Hrvatske, na širem zagrebačkom području, crveno upozorenje. Sutra ga spuštamo na narančasto. To je i dalje upozorenje na opasne vremenske uvjete. I onda nedjelja - žuto upozorenje, potencijalno opasno. Ponedjeljak očekujemo malu pauzu od ovih vremenskih nepogoda.

Što nas čeka dalje? Je li to privremeno smirivanje vremena pred novu oluju?

Trenutno je možda prerano govoriti o vremenu sljedeći tjedan, definitivno će biti promjenjivo vrijeme i dalje, ne očekujemo veću stabilizaciju. A o novim upozorenjima ćemo tijekom vikenda prikladno reagirati.

Koliko je ovo neuobičajeno i ekstremno za središnju Hrvatsku?

Naveli ste točne brojeve za nova mjerenja, nove rekorde u Maksimiru, za nove udare koje smo izmjerili na širem području grada. Udari vjetra od 90 kilometara na sat - oni se u prosjeku događaju jedanput u deset godina na ovom području.

Ako govorimo o udarima od 100 kilometara na sat - oni se događaju jedanput u prosjeku u 25 godina međutim, udari preko 115 kilometara na sat - oni se zaista vrlo rijetko događaju, jedanput u stotinjak godina.

Tako da, zaista ovi udari koje smo imali prilike izmjeriti, su jedinstveni.

Vidjeli smo da je poruka o upozorenju građanima stigla jutros u 7.43 sati da neće biti nastave. Zašto?

Zato što su bila dva skupa poruka. Jedan skup poruka je bio u četvrtak izdan, po nalogu DHMZ-a. Ravnateljstvo Civilne zaštite je poslalo poruke na području Karlovačke županije, Ličko-senjske...

A ova jutrošnja poruka?

Prvenstveno je bila fokusirana na odustajanje od nastave to jest, na pauzu u nastavi.

Je li prekasno stigla?

U ranim jutarnjim satima, da je desetak minuta ranije to bi možda pomoglo građanima. Bila je prvenstveno fokusirana informirati...

Ali je to moglo malo ranije?

Imamo jedan sustav od 2023. godine. Što se tiče DHMZ-a, mi smo ga samo šest puta aktivirali, ovisno o tipu događaja, zaista postoje mogućnosti da lokalni stožeri - kad procjene da postoji nekakva promjena na njihovom području - dodatno te poruke...

To je učinio danas Grad Zagreb, poslao ovu poruku. Jesu li vas kontaktirali prije?

Mi smo kontinuirano bili u kontaktu i sa Civilnom zaštitom i sa gradskim službama. Kažem, dan ranije smo izdali SRUK za ove županije.

Crveno upozorenje za Grad Zagreb je bilo izdano i jasno komunicirano gradski tijelima, medijima, službama civilne zaštite. Ove konkretno današnje, jutarnje, poruke su prvenstveno odluka Ravnateljstva Civilne zaštite i lokalnih stožera.

Što je dovelo do ovako jake oluje u Zagrebu?

Pa zapravo jedan školski primjer nastanka brzih ciklona. Imali smo prije nekoliko dana prodor jedne doline hladnog zraka. Ona je na putu prema jugu došla do Alpa i to su uvjeti kada vrlo često nastaju ciklone na području južnije od Alpa - konkretno, na području sjeverne Italije je nastala ciklona koja se vrlo brzo razvijala i donijela nam nekoliko problema: pad temperature, visoke udare vjetra i nove količine oborina.

Ono po čemu je zaista specifična ova oluja je trajanje tih udara. U jednom od ranijih priloga je bilo rečeno, recimo, oluja 2023. kroz pola sata, 45 minuta, su izmjereni visoki rekordi i visoki iznosi brzina.

Mi sada već imamo preko 24 sata kontinuirano udare. Oni ipak sada polako prestaju. Još je bitno naglasiti da u subotu i dalje smo pod narančastim upozorenjem što se tiče zagrebačke regije.

Da, imamo diljem zemlje probleme - kiša, vjetar, snijeg. Doslovno smo preko noći iz proljeća ušli u zimu.

To je zapravo jedan novi tip problema koji sve češće uočavamo a to je da zbog globalnog zagrijavanja mi zaista imamo u prosjeku sve toplije zime, ali u takvom svijetu koji će trpjeti to globalno zagrijavanje, i dalje će biti prodori hladnog zraka.

U jednom trenutku je bio rizik od nastanka mraza na području sjeverne Hrvatske, trenutno je snižen. Temperature jesu pale za desetak stupnjeva, ali ne toliko blizu ništice.