Metar snijega palo u dijelu Hrvatske, oko 500 Ličana bez struje: 'Bojim se da s ovakvom situacijom...'

U Lici je od četvrtka palo i do 70 centimetara snijega. Pod njegovom težinom popucali su električni vodovi pa je oko 500 kućanstava na području Korenice i u selima oko Plitvičkih jezera ostalo bez struje. HEP-ove ekipe su na terenu.

U Korenici apeliraju na mještane da, ako je ikako moguće, ne idu nikud svojim vozilima jer je zbog vozača koji su zapeli u snijegu povremeno bila zatvorena cesta prema Plitvičkim jezerima, pa ralice i hitne službe nisu mogle proći.

U Korenici je Nikolina Radić. Vraća li se struja, ima li odsječenih mjesta?

Sad je već 80 centimetar snijega u Korenici, negdje oko metar na Plitvičkim jezerima. Snijeg pada i dalje, i to onaj teški mokri snijeg. Zbog toga je opteretio vodove dalekovoda i zbog toga su oni popadali.

Koliko je sad trenutno stanovnika, naselja, bez električne energije, pitat ćemo načelnika Općine Plitvička Jezera, Hrvoja Matejčića.

Nikako da se poboljša. Stalno variramo: radnici HEP-a poprave jedan dio, onda nastane novi kvar tako da smo na brojci - oko 500-tinjak naših stanovnika, rubnog dijela općine, posebno na onom dijelu prema Karlovačkoj županiji i Općini Rakovica - taj cijeli dio i naselja oko Plitvičkih jezera - i dalje je bez električne energije i bojim se da s ovakvom situacijom i vjetrom koji se najavljuje nećemo ništa bolje napraviti tijekom ove noći, a ujutro će ponovno izaći iz HEP-a i nastaviti popravljati kvar.

Upozorili ste građane da ne izlaze automobilima bez potrebe, da ne smetaju ralicama. Ralice pomažu ekipama HEP-a da oslobode vodove dalekovoda no isto tako stoji upozorenje da se štede baterije od mobitela?

Mi smo cijelo vrijeme na dispoziciji hitnim službama. Iz tog razloga nismo ni uspjeli odraditi sav onaj posao koji je za naše stanovnike bitan - da dođemo do svakog sela, svakog zaseoka. Tu su kola saniteta ako su bolesnici u pitanju, imali smo danas i jednu trudnicu koju je trebalo prevesti do bolnice, sutra je dan kad treba roditi. Imali smo ljude koji su se izgubili u šumi - doslovce 2 kilometra u šumi - koje su naši vatrogasci dovukli. Sve to skupa je naša ralica morala probiti put, naravno da onda naši stanovnici pate.

Ali mi smo ih pozvali preko komunalnog društva i preko web portala da prate te upute i zaista sam zahvalan našim sugrađanima jer su pratili to, nisu nam opterećivali ceste i dali su nam malo zraka da možemo u ovim izvanrednim okolnostima odraditi što bolji posao.

A isto tako smo ih pozvali, upravo zbog bojazni u nedostatku električne energije, da napune svoje mobitele jer mogu vrlo lako ostati bez energije, a ako im treba za hitnu pomoć, neće imati gdje napuniti svoje mobitele.

Nesavjesni vozači koji nisu odavde ponovno su se zatekli na cesti s neadekvatnom opremom i više puta su spriječili i ralice u prolasku, ali isto tako i hitne službe?

Točno. Ja sam svjedočio danas na ovoj našoj glavnoj državnoj prometnici D1, četiri sata sam stajao u koloni, nismo mogli ni naprijed ni nazad. Razlog tome su nesavjesni vozači - dok se oni izvuku, dok se sve to počisti, grane pucaju i padaju, to je dodatni problem. Dakle, to vam je splet svega i svačega. U ovakvim okolnostima, i nesavjesnih vozača. Taj apel se non stop radi - da se prestane voziti s ljetnim gumama i ako su neiskusni vozači, po ovom mokrom snijegu, pa to je kaotična situacija. Mi smo sad na kraju krajeva to ipak nekako uspjeli prevladati.

Uvjeti se ne poboljšavaju, očekuje se da će snijeg padati tijekom cijele noći, cijelog jutra. Očekuje se da će se ponovno u jednom trenutku cesta i zatvarati.