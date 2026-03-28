Ozbiljne posljedice nevremena u Jastrebarskom: 'Vatrogasci nisu stali cijelu dan i noć'

Nakon velikog nevremena zagrebačke gradske službe odradile su na stotine intervencija.Vatrogasci su ih imali više od 600, uz dodatnih 300 prijava, dok su Zagrebačke ceste i Zrinjevac zabilježili po oko 400 intervencija. Štete je prijavilo 68 dječjih vrtića, 46 osnovnih škola, 16 srednjih škola i jedan učenički dom.

Najveći dio štete odnosi se na uklanjanje srušenih stabala i sanaciju oštećenja, a oštećena je i dvorana Cibona i Teniski centar Maksimir, kao i zgrada Hrvatskog narodnog kazališta. Velike štete su i na grobljima, posebno Mirogoju koji treba izbjegavati. Sljemenska cesta ostaje zatvorena, a ne vozi ni žičara.

"U ovoj oluji na svu sreću nitko nije smrtno stradao, za razliku od oluje 2023. Ima nešto lakše ozlijeđenih osoba, ali nadam se da su ove naše preporuke pomogle", rekao je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet. "Poziva je jako puno. Od četvrtka negdje u 12 sati kada je sve to krenulo do danas imamo oko 5.400 poziva. Najviše zovu zbog sanacija krovova, kuća, zgrada, dok je jučer sve bilo više bazirano na uklanjanje drveća s auta, prometnica, reklama, ograda", rekao je voditelj Županijskog centra 112 Zagreb Antonio Stanić.

Ozbiljni problemi u Jastrebarskom

Ozbiljne probleme nevrijeme je stvorilo i u Jastrebarskom. Kako je javio reporter Boris Mišević posljedice nevremena nisu katastrofalne, ni dramatične ali su itekako ozbiljne. "Jastrebarsko je s današnjim danom imalo više od 300 intervencija lokalnog DVD-a Jastrebarsko. Država je poslala u Jastrebarsko vozilo za visinski rad civilne zaštite. Vatrogasci upravo uklanjanju dijelove krovišta koje je vjetar i oluja digla i bacila, tako da bi se što prije moglo ići u sanaciju krovišta. Također, ako dođe do novih kiša da ne bi bila šteta bila još veća. I ovdje ima problema i sa strujom kao i u ostatku ovog zagrebačkog prstena. Vatrogasci nisu stali cijelu noć i dan", rekao je Mišević.

Ovdje je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. "Koristimo danas ovo smirivanje vremena kako bismo napravili što je moguće više posla, prije svega zaštitili krovišta i zaštitili objekte od eventualno novih padalina i spasili privatnu i javnu imovinu", izjavio je Božinović.