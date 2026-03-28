Ne tako, Bautista! Pogledajte veliku grešku Španjolca u Portugalu

PAO U PORETKU /

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) nastavio je svoju nevjerojatnu formu s početka sezone, ostvarivši četvrtu uzastopnu pobjedu u Svjetskom Superbike prvenstvu. U prvoj utrci vikenda u Portugalu suvereno je slavio ispred timskog kolege Ikera Lecuone, no glavna priča dana za tisuće navijača na tribinama bio je domaći vozač Miguel Oliveira (ROKiT BMW), koji je osvojio svoje prvo postolje u kategoriji.

U četvrtom krugu veliku je grešku prilikom pokušaja pretjecanja napravio Bautista koji je zbog toga skliznuo u poretku.