Hrvatske vode se pripremaju za poplave: 'Svaki dio sustava može biti slaba točka'

Tijekom dana slušali smo upozorenja o poplavama. Reporterka RTL-a Danas, Maja Oštro Flis, uživo se javila iz Hrvatskih voda, gdje je razgovarala s glavnim direktorom Zoranom Đurokovićem.

"Možemo reći da je situacija pod kontrolom. Prognoze DHMZ-a uglavnom su se ostvarile. Povoljna je okolnost bila to što je tlo bilo poprilično suho, pa je uspjelo upiti velik dio oborina, zbog čega su i dotoci bili nešto manji. Ipak, treba reći da je na području Krapinsko-zagorske županije rijeka Krapina bila samo devet centimetara od povijesnog maksimuma. Imamo proglašenih pet izvanrednih mjera obrane od poplava, što znači da situacija nije bezazlena, ali je pod nadzorom. Na slivu rijeke Krapine palo je gotovo stotinu milimetara kiše.

Slično se dogodilo i na području Ogulina, ali je sretna okolnost što je kiša prešla u snijeg. Vidjeli smo slike iz Korenice; da je ondje nastavila padati kiša, sve bi to brzo došlo u rijeku Koranu i povećalo vodostaj na karlovačkom području. To se ipak nije dogodilo, pa Karlovac i Ogulin prolaze relativno mirno. No, intervencija je bilo na području Krapine, Lonje i Zeline. Morali smo uklanjati naplavine i prepumpavati zaobalnu vodu koja je prijetila kućama i podvožnjacima. Nažalost, stradat će neke poljoprivredne površine koje nije bilo moguće braniti", rekao je Đuroković.