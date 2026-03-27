Ušli smo prvi u ostećenu Cibonu: 'Otpalo još dijelova krova, objekt smo morali zatvoriti'

A Draženov dom, koji je iznjedrio broje talente - tijekom dana je zatvoren i proglašen nesigurnim. RTL-ova reporterka Maja Lipovščak Garvanović i snimatelj Krunoslav Ištvanić jedini su od svih novinarskih ekipa ušli u dvoranu i snimili ove prizore.

Razgovarali su s Borisom Dujmićem, ravnateljem ustanove Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, o tome što se zapravo događa s Cibonom.

Što se događa s krovom? Nedavno je pao veliki komad lima na ulicu?

"Dobili smo obavijest oko 5 ujutro zaštitara koji su nas po protokolu obavijestili voditelja objekta i sve ostale koji su tu uključeni ujedno i mene, tako da smo od jutra tu. Došlo je do oštećenja oko 30 kvadrata krova koji je uslijed vjetra razbio kupolu koja se nalazi iznad samog centra terena. Došlo je do prokišnjavanja krova. Velike količine kiše su ušli unutra. Pokušali smo s tepisima to zaustaviti, ali nismo mogli tako da čekamo da kiša prestane. Također, unazad sat vremena došlo je do otrgnuća još jednog dijela krova koji je pao sa strane ceste i sada smo zatvorili objekt u potpunosti. Ispoštovali smo sve protokole i sve što je u planu tako da zaštitimo. Nije bilo ozlijeđenih, nije bilo ničeg osim materijalne štete koju još uvijek ne možemo procijeniti u kojem je obliku."

Isključili ste struju, poduzeli ste sve da se objekt ne koristi, a poslali i apel građanima da ne prolaze ovuda?

"Tako je. Građanima da ni ne prolaze. Mi smo u suradnji s gradskim službama dogovarali da se pješački putevi zatvore zbog ostalih dijelova lima koji otpadaju s krova."

A hoće li se zatvoriti pješački putevi?

"Zatvorit će se u suradnji sa gradskim uredima."

Je li bilo šteta, osim na ovoj dvorani i na nekim drugim objektima u Zagrebu?

"Pa mogu reći da nam je u prijenosu 34 objekta i imamo, ako tako mogu reći, imamo sreću. Na TC Maksimiru je došlo do većeg oštećenja krova, a sve ostalo dvorane su zasad sigurne i suhe."

Što planirate dalje s ovom dvoranom? Gdje smo sada? Što je sa sportskim natjecanjima?

"Obaviješteni su savezi, obaviješteni su klubovi, koordinacija je izvršena, prebačene su na druge dvorane koje su isto tako opterećene zbog nedostatka sportskih dvorana u Gradu Zagrebu. S obzirom da se dvorana Dom sportova obnavlja, radovi su tamo. Tako da smo pretrpani, ali stisnut ćemo se. Probat ćemo se to organizirati. Program je napravljen pa ćemo vidjeti kako dalje."

Zna li se možda kad bi krov išao u obnovu?

"Ne mogu u ovom trenutku reći. Upravo radimo koordinaciju sa svim ostalim gradskim uredima. Traži se izvođač da vidimo i da saniramo prvi dio štete."