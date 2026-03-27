Strašni prizori: Stupovi pali na aute, vjetar počupao golema stabla

NEVRIJEME POHARALO ZAGREB /

Jak, na udare i orkanski vjetar praćen kišom, donio je velike probleme Zagrebu. Reporterka RTL-a Danas, Ana Mlinarić, javila se uživo s Jelenovca, iznad Vinogradske bolnice.

"Trenutačno uopće nema vjetra. Imali smo kroz dan faze u kojima se vjetar smirivao pa ponovno jačao. Iznad Zagreba smo prije otprilike sat vremena mogli vidjeti tamne oblake i čini mi se da bi svakoga časa mogla početi padati kiša."

"Ovdje su desetak godina stari hrastovi, bukve i grabovi. Na desetke stabala srušilo se na ulicu. Srušen je i stup električne energije koji je potpuno uništio automobil", izvijestila je te dodala kako je on povezan s još jednim stupom koji je puknuo na isti način.