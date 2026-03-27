Kaos diljem Zagreba: Vjetar iščupao krov dvorane, tereni i svlačionice pod vodom

POLOMLJENA BROJNA STABLA /

Diljem Zagreba polomljena su brojna stabla, uništeni automobili i odlomljene fasade. Oštećeni su krovovi, porušeni stolovi kafića i zaštitne ograde.

Gotovo da nema ulice u Zagrebu koja nije pretrpjela štetu. Teška situacija u parku Zrinjevac gdje ima srušenih stabala. Na groblju Mirogoj također su popadala stabla. Uništeni su mnogi nadgrobni spomenici. Srušenih stabala ima i na Bundeku.

Iz Maksimira se uživo javila reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.

"Na lokaciji smo jedne od posljednjih dojava građana. Jak vjetar je preko noći srušio balone koji su prekrivali dva teniska terena. Vjetar je iščupao krov dvorane, a tereni i svlačionice su pod vodom", izvijestila je.